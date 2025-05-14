Які торік були найдорожчі спеціальності у вишах України

В Україні продовжує зростати вартість здобуття вищої освіти. Торік середня вартість навчання в українських вишах становила 26 629 гривень.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на Education.ua. Найстрімкіше дорожчає вартість навчання на гуманітарних, ІТ-спеціальностях та "Богослов'ї".

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Які найдорожчі спеціальності у вишах за цінами 2024 року

Вартість навчання зростає і зі зрозумілих причин, зокрема через інфляцію, і штучно: ще торік посадовці передбачали ріст цін через старт експериментального проєкту з грантами на навчання для вступників.

Найдорожчі спеціальності в закладах вищої освіти за цінами 2024 року такі:

Стоматологія – середня вартість навчання становить 44 608 гривень.

Медицина – 44 149 гривень.

Аудіовізуальне мистецтво та виробництво – 40 703 гривні.

Богослов'я – 40 674 гривні.

Педіатрія – 39 836 гривень.

Медична психологія – 38 603 гривні.

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії – 37 935 гривень.

Музичне мистецтво – 37 621 гривня.

Сценічне мистецтво – 37 243 гривні.

Системний аналіз – 36 947 гривень.

Поки одні школярі лише думають, куди йти навчатися далі, інші вже на шляху побудови успішного майбутнього! Якщо ви прагнете опанувати сучасну спеціальність та обрати найкращий заклад освіти, приєднуйтесь до безплатного вебінару, що відбудеться 29 травня о 19:00. Відкривайте для себе реальні можливості разом із коледжем OPTIMA!

Нагадаємо, що заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький зауважив, що МОН хоче спонукати державні університети підвищити ціни на контракт для низки популярних спеціальностей до 50 тисяч гривень за рік.