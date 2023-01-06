"Долі не обирають": найкращі цитати незламного Василя Стуса

85 років тому народився український поет Василь Стус. Радянська влада намагалася його зламати і знищити, але він став символом українського опору тоталітарній системі.

Стус прожив важке життя, однак його принципи, любов до України та рідної мови радянські посіпаки зламати не змогли. Найкращі цитати незламного Василя Стуса читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Незламний усе життя Василь Стус

Василь Стус народився 6 січня 1938 року на Вінниччині. Для нього та його родини дуже важкими були повоєнні роки та голод 1946 – 1947 років. Та попри важке дитинство хлопець не втрачав доброти. З дитинства Василь найбільше любив читати книги. Також – шахи, футбол і музику.

Стус закінчив філологічний факультет Сталінський державного педагогічного інституту (у теперішньому Донецьку). Навіть працював вчителем української мови та літератури – хоча радянська влада намагалася нищити все українське. Спілкувався тільки рідною мовою.

У вересні 1965 року під час прем'єри фільму Сергія Параджанова "Тіні забутих предків" у київському кінотеатрі "Україна" після протестної промови Івана Дзюби проти масових арештів української інтелігенції Стус вигукнув: "Хто проти арештів – встаньте!".

Та цей перший громадський протест проти масових репресій у СРСР у повоєнний час негативно вплинув на подальшу долю не лише Стуса, а й його соратників. Василя відрахували з аспірантури. Згодом поета заарештували і відправили у заслання.

Помер Василь Стус у ніч із 3 на 4 вересня 1985 року в таборі у Пермській області у віці 47 років. Однак його життя стало символом незламності та опору тоталітаризму.

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Найкращі цитати Василя Стуса