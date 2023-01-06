"Долі не обирають": найкращі цитати незламного Василя Стуса
85 років тому народився український поет Василь Стус. Радянська влада намагалася його зламати і знищити, але він став символом українського опору тоталітарній системі.
Стус прожив важке життя, однак його принципи, любов до України та рідної мови радянські посіпаки зламати не змогли. Найкращі цитати незламного Василя Стуса читайте у матеріалі 24 Каналу.
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Незламний усе життя Василь Стус
Василь Стус народився 6 січня 1938 року на Вінниччині. Для нього та його родини дуже важкими були повоєнні роки та голод 1946 – 1947 років. Та попри важке дитинство хлопець не втрачав доброти. З дитинства Василь найбільше любив читати книги. Також – шахи, футбол і музику.
Стус закінчив філологічний факультет Сталінський державного педагогічного інституту (у теперішньому Донецьку). Навіть працював вчителем української мови та літератури – хоча радянська влада намагалася нищити все українське. Спілкувався тільки рідною мовою.
У вересні 1965 року під час прем'єри фільму Сергія Параджанова "Тіні забутих предків" у київському кінотеатрі "Україна" після протестної промови Івана Дзюби проти масових арештів української інтелігенції Стус вигукнув: "Хто проти арештів – встаньте!".
Та цей перший громадський протест проти масових репресій у СРСР у повоєнний час негативно вплинув на подальшу долю не лише Стуса, а й його соратників. Василя відрахували з аспірантури. Згодом поета заарештували і відправили у заслання.
Помер Василь Стус у ніч із 3 на 4 вересня 1985 року в таборі у Пермській області у віці 47 років. Однак його життя стало символом незламності та опору тоталітаризму.
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Найкращі цитати Василя Стуса
- Терпи, терпи, терпи – терпець тебе шліфує, Сталить твій дух – отож і терпи, терпи.
- Синові: "Якщо болить серце – тобі, друже, поталанило".
- Як добре те, що смeрти не боюсь я: і не питаю, чи тяжкий мій хрест, що перед вами, судді, не клонюся: в передчутті недовідомих верст…
- Зле жити без ідеалів, але не менше зле – з ідеалами.
- Намагайся зрозуміти інших людей, бачити в їхніх життях їхню правду, яку треба приймати, а не оспорювати.
- Людина – це обов'язок, а не титул (народився – і вже людина). Людина твориться, самонароджується. Власне, хто Ти є поки що? Кавалок глини сирової, пластичної. Бери цей кавалок у обидві жмені і мни – доти, поки з нього не вийде щось тверде, окреслене, перем'яте. Уяви, що Бог, який творить людей, то Ти є сам. Ти є Бог. Отож, як Бог самого себе, мни свою глину в руках, поки не відчуєш під мозолями кремінь. Для цього в Тебе найкращий час — Творися ж!”
- Ти – це, насамперед, Твоя воля (бажання, мета, впертість і т.д.). А воля міцніє в подоланні перешкод”.
- Я вважаю, що доля Донбасу – це майбутня доля України, коли будуть одні солов'їні співи. Як же можна миритись з тим особливим "інтернаціоналізмом", який може призвести до згуби цілої духовної одиниці людства?
- Митець потрібен своєму народові та й усьому світові тільки тоді, коли його творчість зливається з криком його нації.
- Дбай про своїх друзів. Вони повинні бути чисті, добрі. Інших друзів – не треба. А добрі друзі допомагають рости і ставати кращим…
- За своєю душею треба стежити так само, як за тілом.
- Любов – то, може, єдина справжня квітка, подарована людині Богом. Тільки в любові людина розумна. І навіть: що більше, дужче любиш – то розумнішаєш. Інших квіток, кращих за цю, квітку любові, я не знаю.
- І думка така: поет повинен бути людиною. Такою, що, повна любови, долає природне почуття зненависти, звільнюється од неї, як од скверни. Поет – це людина. Насамперед. А людина – це, насамперед, добродій.
- Зневажаю політиків. Ціную здатність чесно померти. Це більше за версифікаційні вправи!
- Долі не обирають… Її приймають – яка вона вже не є. А коли не приймають, тоді вона силоміць обирає нас.