Як правильно українською назвати "васильки"

Українці часто можуть називати квіти неправильно. Зокрема, спотворювати їхні назви суржиком.

Але цього робити не треба. Освіта 24 натомість допоможе підібрати правильні назви.

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Як українською назвати "васильки"

Однією із таких неправильних назв є "васильки". Вона суржикова. Так не варто називати польові трав'янисті рослини із синіми квітками, що ростуть переважно серед озимих культур, або ж їхні квіти.

Правильна назва – волошки. Або ж блават.

Також не помиляйтесь і у назві відповідного кольору: не кажіть "васильковий" – а волошковий або блаватний.

Як ще можна назвати волошку

У нашій антисуржиковій добірці ми детально розповіли, як правильно називати різні види квітів українською. Також підказали, як замінити "популярні" суржикові назви цих рослин. Про це ви можете прочитати за посиланням

Ви ще можете почути такі назви на позначення цієї прекрасної квітки:

блаватка;

синець;

центаврія.

Раніше ми також розповідали вам, як правильно українською назвати "георгіну". Про це ви можете прочитати за посиланням.