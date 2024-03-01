Рівень освіченості впливає на тривалість життя, – вчені
Джерело:The Lancet Public Health
Учені кажуть, що освіта подовжує життя. При цьому впливає незалежно від віку, статі, розташування, соціального та демографічного походження.
Дослідники зазначають, що ті, хто досяг вищого рівня освіти, живуть довше. А ризик смерті знижується на 2% з кожним додатковим роком навчання.
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Чи впливає освіта на тривалість життя людини
Учені зазначають, що у тих, хто закінчив шість класів початкової школи, ризик смерті був нижчим у середньому на 13%. А після закінчення середньої школи – майже на 25%. 18-річна освіта знизила ризик на 34%.
Дослідники також порівняли вплив освіти на тривалість життя людини з іншими чинниками. Зокрема, такими як здорове харчування, куріння та вживання алкоголю.
Фахівці кажуть, що користь 18-річної освіти можна порівняти з користю від вживання ідеальної кількості овочів.
А от зовсім не відвідувати школу так само шкідливо, як випивати п'ять і більше алкогольних напоїв на день або викурювати десять сигарет на день протягом 10 років.
Освіта важлива не лише через її користь для здоров'я. А тепер можливість кількісно оцінити величину цієї вигоди є значним досягненням,
– заявив доктор Терьє Ейкемо з Норвезького університету науки та технологій.
Хоча користь від освіти найбільша для молоді, все ж люди, яким понад 50 і навіть 70 років, як і раніше, отримують користь від впливу освіти.
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