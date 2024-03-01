Дослідники зазначають, що ті, хто досяг вищого рівня освіти, живуть довше. А ризик смерті знижується на 2% з кожним додатковим роком навчання.

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Чи впливає освіта на тривалість життя людини

Учені зазначають, що у тих, хто закінчив шість класів початкової школи, ризик смерті був нижчим у середньому на 13%. А після закінчення середньої школи – майже на 25%. 18-річна освіта знизила ризик на 34%.

Дослідники також порівняли вплив освіти на тривалість життя людини з іншими чинниками. Зокрема, такими як здорове харчування, куріння та вживання алкоголю.

Фахівці кажуть, що користь 18-річної освіти можна порівняти з користю від вживання ідеальної кількості овочів.

А от зовсім не відвідувати школу так само шкідливо, як випивати п'ять і більше алкогольних напоїв на день або викурювати десять сигарет на день протягом 10 років.

Освіта важлива не лише через її користь для здоров'я. А тепер можливість кількісно оцінити величину цієї вигоди є значним досягненням,

– заявив доктор Терьє Ейкемо з Норвезького університету науки та технологій.

Хоча користь від освіти найбільша для молоді, все ж люди, яким понад 50 і навіть 70 років, як і раніше, отримують користь від впливу освіти.