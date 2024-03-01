Исследователи отмечают, что те, кто достиг высшего уровня образования, живут дольше. А риск смерти снижается на 2% с каждым дополнительным годом обучения.

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Влияет ли образование на продолжительность жизни человека

Ученые отмечают, что у тех, кто закончил шесть классов начальной школы, риск смерти был ниже в среднем на 13%. А после окончания средней школы – почти на 25%. 18-летнее образование снизило риск на 34%.

Исследователи также сравнили влияние образования на продолжительность жизни человека с другими факторами. В частности, такими как здоровое питание, курение и употребление алкоголя.

Специалисты говорят, что польза 18-летнего образования можно сравнить с пользой от употребления идеального количества овощей.

А вот совсем не посещать школу так же вредно, как выпивать пять и более алкогольных напитков в день или выкуривать десять сигарет в день в течение 10 лет.

Образование важно не только из-за его пользы для здоровья. А теперь возможность количественно оценить величину этой выгоды является значительным достижением,

– заявил доктор Терье Эйкемо из Норвежского университета науки и технологий.

Хотя польза от образования наибольшая для молодежи, все же люди, которым более 50 и даже 70 лет, по-прежнему, получают пользу от влияния образования.