На велосипеді з Ужгорода до Дармштадту: вчитель з Німеччини здійснить мандрівку заради дітей

Українські діти страждають від війни. Це привертає увагу багатьох громадських та благодійних організацій, які прагнуть їм допомогти.

Заради допомоги дітям України вчитель з Німеччини здійснить веломандрівку, розповідає 24 Канал, посилаючись на повідомлення Ужгородської міської ради.

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Чому вчитель з Німеччини здійснить велоподорож

З метою привернути увагу до проблем дітей у часи війни, деякі педагоги власним прикладом демонструють, що усе можливо – навіть проїхати на велосипеді 1500 кілометрів, по іншому викладати літературу, щоб було цікаво.

З Ужгорода до німецького міста-побратима Дармштадта на велосипеді здійснить веломандрівку вчитель англійської мови та географії гімназії Ліхтенбергшуле, заступник голови об’єднання "Німецький транспортний клуб" у регіоні Дармштадт-Діебург – Йорн Стрюбер.

Долати відстань у 1500 кілометрів вчитель буде з метою збору коштів для ініціативи Ambulance for Kids, яка надає медичну та гуманітарну допомогу українським дітям, які постраждали від війни.

Напередодні з паном Йорном зустрілися представники Ужгородської міської ради та член правління Всеукраїнської асоціації ветеранів Афганістану та АТО, віце-президент федерації велосипедного спорту Закарпатської області Іван Балашов.

Напередодні мандрівки / Ужгородська міська рада

Ця мандрівка поєднає міста-побратими – Дармштадт та Ужгород уже багато років пов’язані дружніми партнерськими відносинами, і ця акція – ще один приклад глибокої солідарності та людяності.