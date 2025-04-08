На велосипеді з Ужгорода до Дармштадту: вчитель з Німеччини здійснить мандрівку заради дітей
- Вчитель з Німеччини, Йорн Стрюбер, здійснить веломандрівку з Ужгорода до Дармштадта.
- Мандрівка має на меті привернути увагу до проблем українських дітей, які постраждали від війни.
Українські діти страждають від війни. Це привертає увагу багатьох громадських та благодійних організацій, які прагнуть їм допомогти.
Заради допомоги дітям України вчитель з Німеччини здійснить веломандрівку, розповідає 24 Канал, посилаючись на повідомлення Ужгородської міської ради.
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Чому вчитель з Німеччини здійснить велоподорож
З метою привернути увагу до проблем дітей у часи війни, деякі педагоги власним прикладом демонструють, що усе можливо – навіть проїхати на велосипеді 1500 кілометрів, по іншому викладати літературу, щоб було цікаво.
З Ужгорода до німецького міста-побратима Дармштадта на велосипеді здійснить веломандрівку вчитель англійської мови та географії гімназії Ліхтенбергшуле, заступник голови об’єднання "Німецький транспортний клуб" у регіоні Дармштадт-Діебург – Йорн Стрюбер.
Долати відстань у 1500 кілометрів вчитель буде з метою збору коштів для ініціативи Ambulance for Kids, яка надає медичну та гуманітарну допомогу українським дітям, які постраждали від війни.
Напередодні з паном Йорном зустрілися представники Ужгородської міської ради та член правління Всеукраїнської асоціації ветеранів Афганістану та АТО, віце-президент федерації велосипедного спорту Закарпатської області Іван Балашов.
Напередодні мандрівки / Ужгородська міська рада
Ця мандрівка поєднає міста-побратими – Дармштадт та Ужгород уже багато років пов’язані дружніми партнерськими відносинами, і ця акція – ще один приклад глибокої солідарності та людяності.