Скільки українських учителів не повернулися з-за кордону через війну

Через повномасштабну війну за кордон виїхало не лише чимало українських учнів, а й вчителів. Торік за межами нашої держави перебувало близько 20 тисяч педагогів.

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов розповів, що частина з них вже повернулася на Батьківщину. Зараз, за даними Міносвіти, за межами нашої держави перебуває близько 12 – 15 тисяч учителів.

Читайте Лісовий анонсував підвищення та новий формат оплати праці вчителям і директорам шкіл

Скільки українських вчителів досі перебувають за кордоном

За словами Горбачова, це невелика частка від загальної кількості вчителів – 3 – 4%. Адже в Україні лише в школах до початку повномасштабного вторгнення працювало близько 440 тисяч педагогів.

Він при цьому додав: учителів, особливо точних наук і природничих дисциплін, не вистачало і до масової міграції наших громадян. А зараз на ситуацію впливає не стільки виїзд за кордон, скільки внутрішня міграція.

У деяких громадах вчителів нині багато, і для тих, хто приїхав з інших регіонів, не знаходиться робота. А у інших громадах, звідки люди масово виїхали, немає кому працювати – і це стосується не лише вчителів, але й інших працівників закладів освіти,

– розповів Горбачов.

Дивіться також Вчителі після перемоги можуть отримувати 40 тисяч зарплати: у ВРУ назвали вимоги

Коли вчителям та викладачам підвищать зарплату