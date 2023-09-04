Скільки українських учителів не повернулися з-за кордону через війну
Джерело:thepage.ua
Через повномасштабну війну за кордон виїхало не лише чимало українських учнів, а й вчителів. Торік за межами нашої держави перебувало близько 20 тисяч педагогів.
Освітній омбудсмен Сергій Горбачов розповів, що частина з них вже повернулася на Батьківщину. Зараз, за даними Міносвіти, за межами нашої держави перебуває близько 12 – 15 тисяч учителів.
Читайте Лісовий анонсував підвищення та новий формат оплати праці вчителям і директорам шкіл
Скільки українських вчителів досі перебувають за кордоном
За словами Горбачова, це невелика частка від загальної кількості вчителів – 3 – 4%. Адже в Україні лише в школах до початку повномасштабного вторгнення працювало близько 440 тисяч педагогів.
Він при цьому додав: учителів, особливо точних наук і природничих дисциплін, не вистачало і до масової міграції наших громадян. А зараз на ситуацію впливає не стільки виїзд за кордон, скільки внутрішня міграція.
У деяких громадах вчителів нині багато, і для тих, хто приїхав з інших регіонів, не знаходиться робота. А у інших громадах, звідки люди масово виїхали, немає кому працювати – і це стосується не лише вчителів, але й інших працівників закладів освіти,
– розповів Горбачов.
Дивіться також Вчителі після перемоги можуть отримувати 40 тисяч зарплати: у ВРУ назвали вимоги
Коли вчителям та викладачам підвищать зарплату
- Міносвіти вже активно працює над питанням підвищення зарплат освітян. Як вчителів, так і викладачів, заявив міністр освіти Оксен Лісовий.
- Чинні зарплати освітян, на його думку, – це приниження. Вони мають отримувати гідні зарплати.
- Якщо ми хочемо виховувати громадянина, то повинні зробити так, щоб педагог відчував себе гідною людиною, наголосив міністр.
- При цьому додав, що спілкувався щодо цього питання з керівниками нашої держави.
- Підвищення повинно бути системним. Нова система оплати праці вчителів в Україні має створювати конкурентні умови серед педагогів.
- Таку ціль має на меті реалізувати Міносвіти. Вона закладена у презентованій МОН Візії майбутнього української освіти.
- Недавно в Освітньому комітеті Верховної Ради заявили, що вчителі після перемоги можуть отримувати 40 тисяч гривень зарплати. Однак така цифра вимагатиме суттєвих змін щодо фаховості педагогів.