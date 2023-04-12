Учителів зобов'язали вдосконалити знання щодо надання психологічної підтримки учням. Ця вимога діє у межах підвищення кваліфікації педагогів.

Відповідний закон ухвалили нардепи ВРУ 11 квітня. При цьому відбудеться перерозподіл кількості годин, передбачених для підвищення кваліфікації.

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Учителів зобов'язали пройти курс з психологічної підтримки

Нововведення має позитивно вплинути на стан психічного здоров'я дітей під час воєнного стану та у післявоєнний період.

Так, воно дасть можливість підвищити компетентність вчителів щодо надання психологічної підтримки учням, сприятиме ранньому виявленню ознак психологічної травми та інших психологічних станів. При цьому попереджатиме появи посттравматичного стресового розладу, тривожних розладів та депресій, суїциду серед дітей, що пережили психотравмувальні події.

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