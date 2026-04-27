"Вседозволеність у школах – не норма": вчителька з Мукачева підняла болючу тему виховання

Вчителька англійської мови з Мукачево під нікнеймом Кіс Тімеа, у своєму інстаграмі публічно звернулася до батьків через проблеми виховання дітей. Вона наголосила, що останнім часом для школярів стає звичним ображати педагогів, ігнорувати домашні завдання та запізнюватися на уроки.

"Коли це стало нормою?"

Педагогиня звертає увагу, що така поведінка суттєво ускладнює навчальний процес. Особливо це відчутно у 3–4 класах, коли діти входять у перехідний вік і починають по-іншому сприймати авторитет дорослих.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

За її словами, вчителям доводиться витрачати значну частину уроку не на пояснення матеріалу, а на базові речі — чому потрібно дотримуватися правил і для чого взагалі вчитися. Вона також зауважує, що частина батьків не лише не реагує на проблему, а й фактично підтримує подібну поведінку дітей.

Втома вчителів і втрата мотивації

Педагогиня підкреслює, що такі умови роботи виснажують і негативно впливають на мотивацію як учнів, так і самих учителів. На її думку, поняття дисципліни дедалі частіше підмінюють "гуманною педагогікою" та "сучасними підходами", які іноді трактують як вседозволеність.

Вчителька говорить про недоліки виховання: дивіться відео

У результаті формується зневажливе ставлення до школи та професії вчителя. Це, за словами освітянки, може мати серйозні наслідки у майбутньому — як для самих дітей, так і для суспільства загалом.

Дискусія у мережі: думки розділилися

Публікація викликала активне обговорення серед користувачів. Частина коментаторів підтримала вчительку, наголошуючи на важливості дисципліни та ролі сім'ї у вихованні дітей.

Інші ж зауважили, що проблема значно глибша. Зокрема, вони звернули увагу на перевантаження дітей і батьків, вплив війни та стресу, а також необхідність індивідуального підходу до учнів. Дехто підкреслив, що сучасна школа має адаптуватися до нових реалій, зокрема впроваджувати формувальне оцінювання, психологічну підтримку та гнучкі методи навчання.

Зверніть увагу! Водночас у дискусії пролунала думка, що відповідальність за виховання не може повністю перекладатися на школу. Багато користувачів погодилися: фундамент поваги та поведінки формується саме в родині.

Мережею шириться новий тренд, який передбачає приниження вчителів через образливі відео.

Учні та батьків попереджають, що це є кібербулінгом і може призвести до відповідальності.

Освітній омбудсмен радить фіксувати образливі матеріали, подавати скарги у соцмережах та звертатися до поліції у разі таких інцидентів.

Вона зазначила, що отримує скарги від освітян, які постраждали від образливих відео. Лещик наголошує, що це не тренд, а правопорушення.