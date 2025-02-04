Скільки педагогів в Україні отримують "вчительську тисячу"

З 1 січня 2025 року вчителі в Україні отримують щомісячну доплату до зарплати – 1000 гривень. З вересня ця сума буде вдвічі більша.

Таку доплату (1000 гривень) вже отримують майже 500 тисяч вчителів. Про це повідомив очільник українського уряду Денис Шмигаль під час засідання Кабміну, зазначає 24 Канал.

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Скільки педагогів отримують "вчительську тисячу"

Прем'єр зазначив, що додаткову щомісячну виплату педагогам здійснюють у межах програми "Вчительська доплата". Вона є однією з десяти програм "Зимової підтримки".

Передбачили в бюджеті на цей рік 12 мільярдів гривень субвенції. Завдяки цьому "Вчительську доплату" отримують майже 500 тисяч педагогів,

– повідомив Денис Шмигаль.

При цьому нагадав, що з вересня сума цієї доплати становитиме дві тисячі гривень.

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