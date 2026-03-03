Причина вагома: чому Верховна Рада не використовує затверджений нею новий правопис

Національна комісія зі стандартів державної мови затвердила Український правопис як стандарт державної мови. Водночас попередня постанова уряду поки що залишається чинною, тож старий стандарт формально не скасований.

1 березня Національна комісія зі стандартів державної мови на засіданні ухвалила рішення про затвердження Українського правопису як стандарту державної мови. Про це повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук.

Чому Рада не використовує правопис, який сама ж затвердила?

За словами очільника парламенту, таким чином Комісія виконала постанову Верховна Рада України "Про посилення ролі української мови в утвердженні Української держави" від 15 січня 2026 року та ввела в правове поле єдиний офіційний текст правопису.

Водночас, зазначають у виданні "Українські новини", попри нове рішення, на сайті парламенту й надалі використовується класичний варіант написання окремих слів. Зокрема, відповідно до чинної Конституції України, у назвах документів застосовується форма "проект", хоча за новими нормами слово має писатися як "проєкт".

Крім того, у публічних заявах сам спікер парламенту також продовжує використовувати традиційні варіанти написання.

Зверніть увагу! Де-юре попередній стандарт поки не скасований. Новий правопис набуде повноцінної чинності після того, як Кабінет Міністрів України скасує постанову № 437 від 2019 року, яка наразі залишається чинною. Після завершення цієї процедури текст нового правопису оприлюднять на офіційному сайті Комісії.

