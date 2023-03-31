Коли закінчаться весняні канікули у школах України

У 2023 році весняні канікули у школах України мали стартувати у кінці березня. Однак не всі заклади освіти дотримувалися стандартного графіку.

У багатьох містах та регіонах нашої держави школи у межах цього навчального року встановлювали власний графік відпочинку учнів. Коли закінчаться весняні канікули у школах, ліцеях та коледжах України, читайте у матеріалі 24 Каналу.

Читайте Весняні канікули у школах України 2023: коли та скільки відпочиватимуть учні

Коли закінчаться весняні канікули в Україні 2023

Цей навчальний рік стартував 1 вересня 2022 року і має завершитися 30 червня 2023 року.

За стандартним графіком весняні канікули у школах України стартували 27 березня. Діти мають повернутися до навчання 3 квітня 2023 року.

У приватних шкіл може бути свій календар, який іноді відрізняється доволі суттєво від стандартного.

Загалом більшість шкіл в Україні працюють за семестровою системою, але є винятки. В окремих може діяти триместрова система з модулями. Хоча відповідно до неї працюють коледжі і ліцеї.

У коледжах та ліцеях весняні канікули мають розпочатися 3 квітня і тривати до 9 квітня 2023 року.

Коли закінчуються канікули у різних містах

Київ

Учні у Києві пішли на весняні канікули 27 березня, які триватимуть до 3 квітня.

Львів і область

Весняні канікули у школах Львова тривають тиждень. Учні відпочивають у період з 20 березня до 9 квітня.

На Львівщині кожна школа самостійно визначає графік канікул.

Харків і область

На Харківщині канікули у школах розпочалися здебільшого з 27 березня і триватимуть до 2 квітня.

Лише у Шевченківській та Нововодолазькій громадах учні відпочиватимуть від навчання 3 до 9 квітня. А у Куп'янську – з 14 до 18 квітня. Усе через те, що у цих громадах навчання стартувало пізніше.

Житомир

У Житомирі весняні канікули для учнів ліцеїв розпочалися 27 березня і триватимуть до 2 квітня.

Рівне

Весняні канікули у школах Рівного також стартували 27 березня і завершаться 2 квітня.

Чернівці і Буковина

Дати та тривалість канікул школи міста визначали самостійно. У більшості шкіл відпочинок для дітей розпочнеться наприкінці березня – на початку квітня.

У школах Буковини з 27 березня розпочалися весняні канікули. Водночас учні у різних навчальних закладах області йдуть на канікули за різним графіком. Ще у майже 120 школах їх не буде.

Канів

Весняні канікули у школах Канева триватимуть з 1 до 9 квітня.

Волинська область

Учні на Волині йдуть на відпочинок в останній тиждень березня.

Черкаси і область

У Черкасах також змінили дати відпочинку учнів навесні. Чиновники порадили розпочати канікули у школах міста на тиждень пізніше: не з 27 березня, а з 3 квітня. Відпочиватимуть від навчання школярі тиждень.