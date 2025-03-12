Коли будуть весняні канікули у школах України: точні дати по регіонах

У більшості шкіл України у 2025 році будуть весняні канікули. Триватимуть здебільшого тиждень.

Рішення про те, чи відправляти учнів на відпочинок від навчання і коли, ухвалюють у закладах освіти. Точні дати цьогорічних весняних канікул у школах різних міст України повідомляє 24 Канал з посиланням на УП.

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Коли будуть весняні канікули у школах України

Здебільшого цьогоріч учні не вчитимуться протягом останнього тижня березня.

Київ

Весняні канікули у школах столиці стартують 25 березня і триватимуть до 31 березня включно.

Тернопіль

Учні більшості шкіл Тернополя підуть на весняний відпочинок 22 березня і повернуться на навчання 30 березня.

Житомир

Канікули для житомирських школярів попередньо триватимуть упродовж останніх десяти днів березня. Дати залежать від епідеміологічної та безпекової ситуації в регіоні.

Кропивницький

У більшості шкіл Кропивницького канікули відбудуться з 24 по 30 березня. У 13 школах міста учні не підуть на весняний відпочинок, адже мали довгі зимові канікули.

Суми

Більшість школярів у Сумах відпочиватиме протягом 31 березня – 6 квітня.

Миколаїв

У школах Миколаєва весняні канікули розпочнуться 24 березня і триватимуть до 30 березня 2025 року. Їхня тривалість може змінитися через безпекову ситуацію у місті.

Хмельницький

У школах Хмельницького – позапланові канікули. Вони розпочалися 3 березня і тривали тиждень. Канікули перенесли на три тижні раніше через високий рівень захворюваності на грип.

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Івано-Франківськ

Департамент освіти та науки Івано-Франківської міськради рекомендував закладам освіти провести весняні канікули з 24 по 30 березня.

Одеса

Одеські школярі матимуть тижневий відпочинок у період з 24 по 30 березня.

Луцьк

В усіх комунальних закладах середньої освіти Луцька весняні канікули розпочнуться 23 березня і триватимуть до 30 березня.

Львів

Школярі більшості шкіл Львова відпочиватимуть 5 робочих днів – з 24 по 28 березня. Детальні графіки ми публікували тут.

Дніпро

У школах Дніпра канікули у 2025 році відбудуться з 31 березня по 6 квітня.

Харків

Харківські школи отримали рекомендації виділити для весняного відпочинку 24 – 30 березня.

Рівне

Школярі у Рівному підуть на весняні канікули 22 березня і повернуться 30 березня.

Чернівці

У закладах загальної середньої освіти Чернівців весняні канікули попередньо триватимуть з 24 по 30 березня.

Черкаси

У школах Черкас у 2025 році не буде весняних канікул, адже взимку учні відпочивали протягом 30 днів.

Полтава

У школах Полтави весняний відпочинок учнів від навчання запланували на 22 – 30 березня.

Ужгород

Ужгородські школярі цьогоріч відпочиватимуть з 24 по 30 березня. Однак деякі школи можуть змінити дати канікул через навчальне навантаження та тривалість освітніх програм.

Раніше ми розповідали, чи можуть скасувати канікули у школах через карантин.