Коли будуть весняні канікули у школах України: точні дати по регіонах
- Весняні канікули у школах України у 2025 році переважно триватимуть тиждень.
- Здебільшого їх запланували на останній тиждень березня.
- Точні дати у різних містах України читайте у нашій новині.
У більшості шкіл України у 2025 році будуть весняні канікули. Триватимуть здебільшого тиждень.
Рішення про те, чи відправляти учнів на відпочинок від навчання і коли, ухвалюють у закладах освіти. Точні дати цьогорічних весняних канікул у школах різних міст України повідомляє 24 Канал з посиланням на УП.
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Коли будуть весняні канікули у школах України
Здебільшого цьогоріч учні не вчитимуться протягом останнього тижня березня.
- Київ
Весняні канікули у школах столиці стартують 25 березня і триватимуть до 31 березня включно.
- Тернопіль
Учні більшості шкіл Тернополя підуть на весняний відпочинок 22 березня і повернуться на навчання 30 березня.
- Житомир
Канікули для житомирських школярів попередньо триватимуть упродовж останніх десяти днів березня. Дати залежать від епідеміологічної та безпекової ситуації в регіоні.
- Кропивницький
У більшості шкіл Кропивницького канікули відбудуться з 24 по 30 березня. У 13 школах міста учні не підуть на весняний відпочинок, адже мали довгі зимові канікули.
- Суми
Більшість школярів у Сумах відпочиватиме протягом 31 березня – 6 квітня.
- Миколаїв
У школах Миколаєва весняні канікули розпочнуться 24 березня і триватимуть до 30 березня 2025 року. Їхня тривалість може змінитися через безпекову ситуацію у місті.
- Хмельницький
У школах Хмельницького – позапланові канікули. Вони розпочалися 3 березня і тривали тиждень. Канікули перенесли на три тижні раніше через високий рівень захворюваності на грип.
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- Івано-Франківськ
Департамент освіти та науки Івано-Франківської міськради рекомендував закладам освіти провести весняні канікули з 24 по 30 березня.
- Одеса
Одеські школярі матимуть тижневий відпочинок у період з 24 по 30 березня.
- Луцьк
В усіх комунальних закладах середньої освіти Луцька весняні канікули розпочнуться 23 березня і триватимуть до 30 березня.
- Львів
Школярі більшості шкіл Львова відпочиватимуть 5 робочих днів – з 24 по 28 березня. Детальні графіки ми публікували тут.
- Дніпро
У школах Дніпра канікули у 2025 році відбудуться з 31 березня по 6 квітня.
- Харків
Харківські школи отримали рекомендації виділити для весняного відпочинку 24 – 30 березня.
- Рівне
Школярі у Рівному підуть на весняні канікули 22 березня і повернуться 30 березня.
- Чернівці
У закладах загальної середньої освіти Чернівців весняні канікули попередньо триватимуть з 24 по 30 березня.
- Черкаси
У школах Черкас у 2025 році не буде весняних канікул, адже взимку учні відпочивали протягом 30 днів.
- Полтава
У школах Полтави весняний відпочинок учнів від навчання запланували на 22 – 30 березня.
- Ужгород
Ужгородські школярі цьогоріч відпочиватимуть з 24 по 30 березня. Однак деякі школи можуть змінити дати канікул через навчальне навантаження та тривалість освітніх програм.
Раніше ми розповідали, чи можуть скасувати канікули у школах через карантин.