В одному з облцентрів учні всіх шкіл йдуть на весняні канікули раніше

З 3 березня учні всіх шкіл Хмельницького позапланово підуть на весняні канікули. Відпочинок від навчання для них стартує на три тижні раніше.

Про це розповіла в.о. директора департаменту освіти та науки міської ради Ольга Кшановська. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Коли весняні канікули у школах Хмельницького

У міськраді зазначили, що мають певні карантинні обмеження через високу захворюваність на грип та ГРВІ.

Але вирішили не продовжувати дистанційний формат навчання. Тому перенесли весняні канікули з 24 березня на 3 березня, щоб надалі освітній процес був очним, тому що для нас це є пріоритетом,

– повідомила чиновниця.

Як розповів Суспільному директор департаменту освіти і науки Хмельницької ОВА Олександр Пунда, по окремих громадах ситуація із захворюваністю на ГРВІ складна.

Зокрема у Шепетівській, Хмельницькій , Кам'янець-Подільській, Ізяславській, Волочиській та Нетішинській громадах.

Тому там ми рекомендуємо продовжити дистанційне навчання до 7 березня. Але деякі навчальні заклади на свій розсуд запроваджують позапланові канікули на тиждень,

– зауважив він.

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