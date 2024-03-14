У більшості українських шкіл у 2024 році будуть весняні канікули. Навчальні заклади при цьому можуть самостійно встановлювати графіки відпочинку учнів.

Більшість учнів в Україні відпочиватиме навесні тиждень. Коли і скільки триватимуть весняні канікули у школах Житомира, читайте далі.

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Коли будуть весняні канікули у школах Житомира

Весняні канікули запланували цьогоріч і у житомирських школах. Вони стартують 23 березня. Діти не вчитимуться до 31 березня.

1 квітня 2024 року діти повертаються до навчального процесу,

– повідомили у департаменті освіти Житомира.

Коли будуть весняні канікули у школах України

Більшість учнів в Україні цієї весни відпочиватиме від навчання.

Канікули у школах триватимуть здебільшого тиждень.

Зауважимо, що школи можуть у межах цього навчального року самостійно встановлювати графіки відпочинку учнів.

Коли будуть канікули навесні у школах у 2024 році, можна прочитати за посиланням.