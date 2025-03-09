Відпочиватимуть не всі: коли будуть весняні канікули у школах Луцька і Тернополя

У березні учні більшості шкіл України підуть на весняні канікули. Запланували відпочинок від навчання і для школярів у Луцьку та Тернополі.

Діти не вчитимуться тиждень. Коли будуть весняні канікули у школах Луцька і Тернополя, розповідає 24 Канал.

Дивіться також Перехід на навчання за українознавчим компонентом для учнів стане легшим

Коли будуть канікули у школах Луцька

Учні в Луцьку відпочиватимуть з 24 до 30 березня, розповів misto.media директор департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар.

Повернуться на навчання 31 березня.

Розумієте, що шкільна очна освіта перестала давати дитині базові знання? Це не привід для паніки. Щоб відчути різницю у підході до викладання та забезпечити дитину найкращими навчальними матеріалами, випробуйте дистанційне навчання у школі "Оптіма" або ж зверніться до репетиторів від Optima Academy.

Коли відпочиватимуть учні у Тернополі

Весняні канікули у школах Тернополя розпочнуться 24 березня. Триватимуть до 30 березня, повідомила "Терену" заступниця начальниці міського управління освіти Ірина Сум.

Дати весняних канікул у школах Тернопільської області кожна громада визначатиме по-своєму, повідомила директорка Департаменту освіти і науки Тернопільської ОВА Ольга Хома.

Так, у кожній школі весняні канікули стартують у різні дати.

А в деяких школах їх взагалі не буде через карантини чи інші випадки, де треба було зменшити канікули,

– уточнила чиновниця.

І додала, що найраніше канікули розпочнуться у Тернопільській територіальній громаді, Кременці та Бережанах.