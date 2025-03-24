Не як усі: коли розпочнуться весняні канікули у школах Дніпра
- У більшості шкіл України весняні канікули розпочалися 24 березня і триватимуть до 30 березня 2025 року.
- У Дніпрі весняні канікули розпочнуться 31 березня і триватимуть до 6 квітня 2025 року.
У більшості шкіл України, сьогодні, 24 березня, розпочалися весняні канікули. Учні відпочиватимуть від навчання здебільшого тиждень.
Однак дати відпочинку школярів можуть відрізнятися у різних регіонах. Так є, до прикладу, у Дніпрі, інформує 24 Канал з посиланням на департамент гуманітарної політики Дніпровської міськради.
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Коли весняні канікули у школах Дніпра
У Дніпрі учні підуть на канікули навесні пізніше ніж інші.
У місті весняний відпочинок для школярів розпочнеться 31 березня. Відпочиватимуть вони до 6 квітня 2025 року.
У департаменті гуманітарної політики Дніпровської міськради зазначають, що канікули – чудова можливість відпочити, набратися сил та натхнення перед завершенням навчального року.
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При цьому нагадують дітям: не забувайте дбати про власну безпеку під час прогулянок і розваг.
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Коли у школах України весняні канікули 2025
- Школи України у межах цього навчального року мають право самі визначати, коли відпускати учнів на канікули.
- Тож дати відпочинку учнів можуть відрізнятися по регіонах.
- Все ж у більшості областей учні цієї весни йдуть відпочивати 24 березня.
- Не вчитимуться здебільшого по 30 березня.