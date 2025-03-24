Однако даты отдыха школьников могут отличаться в разных регионах. Так есть, к примеру, в Днепре, информирует 24 Канал со ссылкой на департамент гуманитарной политики Днепровского горсовета.
Смотрите также В школах Украины стартовали весенние каникулы
Когда весенние каникулы в школах Днепра
В Днепре ученики уйдут на каникулы весной позже чем другие.
В городе весенний отдых для школьников начнется 31 марта. Отдыхать они будут до 6 апреля 2025 года.
В департаменте гуманитарной политики Днепровского горсовета отмечают, что каникулы – прекрасная возможность отдохнуть, набраться сил и вдохновения перед завершением учебного года.
Розумієте, що шкільна очна освіта перестала давати дитині базові знання? Це не привід для паніки. Щоб відчути різницю у підході до викладання та забезпечити дитину найкращими навчальними матеріалами, випробуйте дистанційне навчання у школі "Оптіма" або ж зверніться до репетиторів від Optima Academy.
При этом напоминают детям: не забывайте заботиться о собственной безопасности во время прогулок и развлечений.
Смотрите также Когда будут весенние каникулы в школах Украины: точные даты по регионам
Когда в школах Украины весенние каникулы 2025 года
- Школы Украины в рамках этого учебного года имеют право сами определять, когда отпускать учеников на каникулы.
- Поэтому даты отдыха учеников могут отличаться по регионам.
- Все же в большинстве областей ученики этой весной идут отдыхать 24 марта.
- Не будут учиться в основном по 30 марта.