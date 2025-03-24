Однак дати відпочинку школярів можуть відрізнятися у різних регіонах. Так є, до прикладу, у Дніпрі, інформує 24 Канал з посиланням на​ департамент гуманітарної політики Дніпровської міськради.

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Коли весняні канікули у школах Дніпра

У Дніпрі учні підуть на канікули навесні пізніше ніж інші.

У місті весняний відпочинок для школярів розпочнеться 31 березня. Відпочиватимуть вони до 6 квітня 2025 року.

У департаменті гуманітарної політики Дніпровської міськради зазначають, що канікули – чудова можливість відпочити, набратися сил та натхнення перед завершенням навчального року.

Розумієте, що шкільна очна освіта перестала давати дитині базові знання? Це не привід для паніки. Щоб відчути різницю у підході до викладання та забезпечити дитину найкращими навчальними матеріалами, випробуйте дистанційне навчання у школі "Оптіма" або ж зверніться до репетиторів від Optima Academy.

При цьому нагадують дітям: не забувайте дбати про власну безпеку під час прогулянок і розваг.

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Коли у школах України весняні канікули 2025