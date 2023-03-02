Дати різняться: коли стартують весняні канікули у школах Луцька та Волині

Весняні канікули у школах Луцька розпочнуться у другій половині березня. Триватимуть тиждень.

Про це розповів очільник міського департаменту освіти Віталій Бондар. При цьому нагадав, що загальна тривалість осінніх, зимових і весняних канікул має становити не менше 30 днів.

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Коли весняні канікули у школах Луцька

Чиновник зауважив, що із календарем відпочинку школярів у місті визначилися ще торік. Розпочнуться канікули у школах Луцька 20 березня.

Бондар при цьому зауважив, що було б дивно, якби в одній громаді школи йшли на канікули в різний період.

До уроків учні повернуться 27 березня.

Коли стартує відпочинок учнів на Волині

Натомість в області єдиної дати старту весняних канікул у школах немає, повідомила заступниця начальника обласного управління освіти і науки Тетяна Соломіна. Кожна школа має право сама визначати, коли відпускати учнів на канікули.

Чиновниця також розповіла, які фактори впливають на початок канікул:

період зимових канікул;

форма навчання;

відпрацьовані навчальні години.

Здебільшого весняні канікули у школах Волині стартують в останній тиждень березня.

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До слова, зимові канікули в більшості шкіл Волинської області тривали з 24 чи 30 грудня 2022 року. У Луцьку учні пішли на відпочинок 26 грудня. Усього в області – 561 школа.

Відповідно до стандартного графіку, весняні канікули у школах України стартують 27 березня і триватимуть до 2 квітня 2023 року.