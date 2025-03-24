У школах України стартували весняні канікули
- У більшості шкіл України весняні канікули почалися 24 березня і триватимуть до 30 березня.
- У різних містах дати канікул можуть відрізнятися.
У більшості шкіл України сьогодні, 24 березня, розпочалися весняні канікули. Учні здебільшого відпочиватимуть від навчання тиждень.
Однак не всі. Де канікули цієї весни вже розпочалися і доки триватимуть, розповідає 24 Канал.
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У школах України розпочалися весняні канікули
У межах цього навчального року учні можуть відпочивати від навчання у різні дати. Рішення про те, чи відправляти школярів на відпочинок від навчання і коли, ухвалюють у закладах освіти.
Здебільшого школярі не вчитимуться цієї весни протягом останнього тижня березня.
Сьогодні, 24 березня весняні канікули розпочалися у таких містах:
- Київ: учні відпочиватимуть до 30 березня включно.
- Тернопіль: більшість учнів відпочиватиме до 30 березня.
- Кропивницький: у більшості шкіл канікули будуть по 30 березня.
- Миколаїв: школярі не вчитимуться до 30 березня.
- Одеса: учні також матимуть тижневий відпочинок по 30 березня.
- Луцьк: тут канікули у школах триватимуть до 30 березня.
- Львів: у більшості шкіл канікули триватимуть по 28 березня.
- Харків: школи отримали рекомендації відпустити учнів на канікули до 30 березня.
- Рівне: у Рівному учні також відпочиватимуть до 30 березня.
- Чернівці: у закладах загальної середньої освіти Чернівців весняні канікули попередньо триватимуть по 30 березня.
- Полтава: учні не вчитимуться до 30 березня.
- Ужгород: ужгородські школярі відпочиватимуть по 30 березня.
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В інших містах дати весняних канікул у школах інші.
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