Зареєструватися на НМТ-2024 ще можна: дати

Цьогоріч абітурієнти ще можуть зареєструватися на національний мультитест 2024 року. Це можна зробити під час додаткової сесії.

Вона триватиме протягом 10 – 15 травня 2024 року. У Міносвіти України нагадали, хто може ще стати учасником НМТ.

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Хто ще може зареєструватися на НМТ-2024

Зареєструватися на додаткову сесію НМТ можуть особи, які:

реєструвалися в основний період, але отримали відмову. Зауважимо, що вони можуть лише усунути недоліки та надіслати внесену інформацію та копії документів на оброблення до регіонального центру оцінювання якості освіти;

з поважних причин не змогли зареєструватися в основний період;

перебувають у місцях позбавлення волі або слідчих ізоляторах на підставі рішення суду.

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Що потрібно для реєстрації

Для реєстрації в додатковий період необхідно:

створити персональний кабінет за допомогою спеціального сервісу, який розміщений на сайті УЦОЯО;

завантажити в персональний кабінет сканкопію або фотокопію заяви про надання можливості скласти НМТ під час додаткової сесії;

подати документ, що підтверджує поважну причину, через яку учасник/-ця не зареєструвався/-лася під час основного періоду реєстрації.

Раніше ми також розповідали, скільки учасників цього року складатиме тестування. А також про те, який вибірковий предмет є найпопулярнішим серед тих, хто складатиме НМТ. Про це читайте за посиланням.