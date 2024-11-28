Два університети Львова отримають нових ректорів

У двох провідних львівських вишах зміниться керівництво. Міністерство освіти та науки України вже оголосило конкурси на заміщення посади ректора у цих ЗВО.

Мовиться про Львівський національний університет імені Івана Франка та Національний університет "Львівська політехніка". Про це інформує 24 Канал з посиланням на Zaxid.net.

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Які львівські виші отримають нових ректорів

Вибори ректора Львівської політехніки відбудуться 12 березня 2025 року, а ЛНУ імені Івана Франка – 22 квітня 2025 року.

Наразі в.о. ректора ЛНУ є 72-річний Володимир Мельник. Він очолює університет дві каденції поспіль з червня 2014 року. А з 1996 до 2014 року Мельник був деканом філософського факультету вишу.

Виконувачем обов'язків ректора Львівської політехніки є 79-річний Юрій Бобало. Він обіймає посаду з 2007 року. До цього був на посаді першого проректора університету.

Зауважимо, що відповідно до українського законодавства, Володимир Мельник та Юрій Бобало не можуть більше очолювати виші. Оскільки одна й та сама людина не може обіймати посаду ректора більш як два терміни, кожен з яких становить п'ять років.

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У багатьох вишах України зміниться керівництво