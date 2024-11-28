Речь идет о Львовском национальном университете имени Ивана Франко и Национальном университете "Львовская политехника". Об этом информирует 24 Канал з ссылкой на Zaxid.net.

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Какие львовские вузы получат новых ректоров

Выборы ректора Львовской политехники состоятся 12 марта 2025 года, а ЛНУ имени Ивана Франко – 22 апреля 2025 года.

Сейчас и.о. ректора ЛНУ является 72-летний Владимир Мельник. Он возглавляет университет две каденции подряд с июня 2014 года. А с 1996 до 2014 года Мельник был деканом философского факультета вуза.

Исполняющим обязанности ректора Львовской политехники является 79-летний Юрий Бобало. Он занимает должность с 2007 года. До этого был в должности первого проректора университета.

Заметим, что в соответствии с украинским законодательством, Владимир Мельник и Юрий Бобало не могут больше возглавлять вузы. Поскольку один и тот же человек не может занимать должность ректора более двух сроков, каждый из которых составляет пять лет.

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Во многих вузах Украины сменится руководство