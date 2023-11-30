Президент зустрівся зі студентами і розповів про відбудову вишів в Україні

30 листопада 2023, 11:39
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Джерело:

телеграм Володимира Зеленського

Глава Української Держави Володимир Зеленський зустрівся зі студентами трьох миколаївських вишів. Розповів їм, зокрема, про відбудову університетів у нашій державі. 

Президент наголосив: попри російсько-українську війну, наша молодь залишається в Україні та здобуває тут вищу освіту.

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Президент розповів про відбудову вишів в  Україні

За словами Зеленського, коли молодь залишається в Україні, це один із найсильніших чинників мотивації, щоб перемогти в цій війні.

Президент також відповів на запитання миколаївських студентів щодо відбудови вишів, зокрема у Миколаєві, які зруйнували росіяни.

Почалася відбудова багатьох об'єктів – тих, де повернення прильотів змінімізовано. Миколаїв під загрозою залишається поки що. Але працюємо над тим, аби забезпечити ППО як і місто, так і Південь України загалом,
– повідомив глава держави.

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Які ще головні тези озвучив президент 

  • Данія допоможе відновити Миколаївщину. Бізнес уже помалу повертається на територію області. 
  • Виклик, зокрема, взимку – енергетична безпека; загалом для країни – національна безпека.
  • "Я думаю, що ми зможемо у 2024 році отримати перші винищувачі F-16". Домовленість є, немає дати. Це залежить від багатьох факторів, зокрема від того, коли і які наші пілоти пройдуть навчання. 
  • Деокупація загарбаних Росією територій України: мешканців Донбасу повернути ментально складніше, ніж інших, зокрема тому, що вони живуть в "іншому вимірі" вже 10 років. Також президент згадав про фактор сепаратизму в регіоні на початку війни, у 2014 році. 
Автор: Марія Волошин