Президент зустрівся зі студентами і розповів про відбудову вишів в Україні
Джерело:телеграм Володимира Зеленського
Глава Української Держави Володимир Зеленський зустрівся зі студентами трьох миколаївських вишів. Розповів їм, зокрема, про відбудову університетів у нашій державі.
Президент наголосив: попри російсько-українську війну, наша молодь залишається в Україні та здобуває тут вищу освіту.
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Президент розповів про відбудову вишів в Україні
За словами Зеленського, коли молодь залишається в Україні, це один із найсильніших чинників мотивації, щоб перемогти в цій війні.
Президент також відповів на запитання миколаївських студентів щодо відбудови вишів, зокрема у Миколаєві, які зруйнували росіяни.
Почалася відбудова багатьох об'єктів – тих, де повернення прильотів змінімізовано. Миколаїв під загрозою залишається поки що. Але працюємо над тим, аби забезпечити ППО як і місто, так і Південь України загалом,
– повідомив глава держави.
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Які ще головні тези озвучив президент
- Данія допоможе відновити Миколаївщину. Бізнес уже помалу повертається на територію області.
- Виклик, зокрема, взимку – енергетична безпека; загалом для країни – національна безпека.
- "Я думаю, що ми зможемо у 2024 році отримати перші винищувачі F-16". Домовленість є, немає дати. Це залежить від багатьох факторів, зокрема від того, коли і які наші пілоти пройдуть навчання.
- Деокупація загарбаних Росією територій України: мешканців Донбасу повернути ментально складніше, ніж інших, зокрема тому, що вони живуть в "іншому вимірі" вже 10 років. Також президент згадав про фактор сепаратизму в регіоні на початку війни, у 2014 році.