Це знахідка: топ навчальних додатків, які працюють без інтернету

У цьому застосунку представлені такі предмети як: біологія, географія, історія, фізика, хімія, математика, музика, мови.

Загалом MozaBook – це універсальна освітня платформа. Він дасть можливість вашій дитині урізноманітнювати шкільні уроки ілюстраціями, презентаціями тощо. Вона також зможе вчитися навіть у той час, коли немає світла. При цьому школяр отримає можливість працювати з 3 – D технологіями.

Отримати безплатний доступ до електронних підручників можна до 31 грудня.