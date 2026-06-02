Величезна черга на відновлення: скільки закладів освіти знищили росіяни в Україні
Росіяни продовжують атакувати заклади освіти у нашій державі. Під час воєнних дій вже постраждали майже 5 тисяч закладів освіти.
При цьому усіх рівнів. Про це очільник Міністерства освіти і науки України Оксен Лісовий заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода".
Скільки закладів освіти понищила Росія?
Посадовець каже, що понад 400 закладів освіти ворог зруйнував, понад 4 тисячі – пошкодив.
153 будівлі університетів зазнали руйнувань, а 3 заклади зруйновані вщент,
– зазначив Лісовий.
І додав, що зараз є величезна черга на відновлення дуже важливих і хороших університетів.
У місті Дніпрі: і Гончара, і Дніпровська політехніка, Каразінський університет в Харкові. Вони вже збились з рахунку, скільки разів вони переставляли вікна і так далі. Це в основному вікна, дахи. Іноді це пошкодження корпусів,
– повідомив міністр.
Як рятують пошкоджені будівлі?
Він також розповів: якщо будівлі зараз є аварійними, то планують якомога швидше вживати відповідних заходів.
Наше завдання як міністерства швидко законсервувати будівлі, якщо розкрили дахи,
– зауважив він.
І додав, що відповідні кошти знаходять спільно з місцевою владою та партнерами. Зокрема, аби студенти та учні могли повернутися на очне навчання якомога швидше.
