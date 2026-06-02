Онлайн Редакція Вакансії Контакти Ігри Гороскоп
Освіта Освіта в Україні Величезна черга на відновлення: скільки закладів освіти знищили росіяни в Україні
2 червня, 15:57
2

Величезна черга на відновлення: скільки закладів освіти знищили росіяни в Україні

Марія Волошин
Слухати новину 00:45 хв

Росіяни продовжують атакувати заклади освіти у нашій державі. Під час воєнних дій вже постраждали майже 5 тисяч закладів освіти.

При цьому усіх рівнів. Про це очільник Міністерства освіти і науки України Оксен Лісовий заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Дивіться також Фінансування значне: скільки підземних шкіл відкриють до 1 вересня 

Скільки закладів освіти понищила Росія?

Посадовець каже, що понад 400 закладів освіти ворог зруйнував, понад 4 тисячі – пошкодив. 

153 будівлі університетів зазнали руйнувань, а 3 заклади зруйновані вщент, 
– зазначив Лісовий. 

І додав, що зараз є величезна черга на відновлення дуже важливих і хороших університетів.

У місті Дніпрі: і Гончара, і Дніпровська політехніка, Каразінський університет в Харкові. Вони вже збились з рахунку, скільки разів вони переставляли вікна і так далі. Це в основному вікна, дахи. Іноді це пошкодження корпусів, 
– повідомив міністр. 

Дивіться також Скільки вишів в Україні вже об'єднали, і який ЗВО зараз можна назвати "хорошим" 

Як рятують пошкоджені будівлі?

Він також розповів: якщо будівлі зараз є аварійними, то планують якомога швидше вживати відповідних заходів. 

Наше завдання як міністерства швидко законсервувати будівлі, якщо розкрили дахи, 
– зауважив він. 

І додав, що відповідні кошти знаходять спільно з місцевою владою та партнерами. Зокрема, аби студенти та учні могли повернутися на очне навчання якомога швидше.

Пов'язані теми:

Оксен Лісовий
Міністерство освіти та науки України
Освіта в Україні