Випускників вишів змусять відпрацювати навчання на бюджеті: кого й у якому разі

В Україні обов'язково залишать бюджетні місця на кожній спеціальності у вишах. Це передбачає Конституція.

Однак у деяких випадках таких місць може стати дуже мало, бо держава реально не може їх замовити. Про це інформує 24 Канал з посиланням на слова заступника міністра освіти і науки України Михайла Винницького в подкасті "Дофамін для освіти".

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Кого змусять відпрацьовувати бюджетне місце

Посадовець при цьому зазначив, що у разі ухвалення законопроєкту № 10399, студенти, які здобуватимуть вищу освіту на бюджеті, матимуть певні обов'язки перед державою.

Це означає, що держава має запропонувати тобі перше робоче місце. Хтось це назве відпрацюванням, я насправді цього слова дуже не люблю, тому що не вважаю, що це ти відпрацьовуєш обов'язок. Це держава має запропонувати конкурентне, за конкурсом перше робоче місце. Це можливо робити серед медиків, це можливо робити з вчителями, з деякими іншими спеціальностями, пов'язаними з державним сектором,

– уточнив заступник очільника МОН.

У законопроєкті також передбачили: якщо студент після двох років навчання у виші зрозуміє, що обрав не ту спеціальність, він матиме можливість продовжити державне замовлення.

Тоді ти береш відповідальність за те, що будеш брати перше робоче місце. Або можна "зійти" з державного замовлення й продовжувати з грантом. Оця ідея закладена в законопроєкті, – загальнодержавне тестування за спеціальністю, так званий ЄДКІ [Єдиний державний кваліфікаційний іспит – ред.], після другого курсу,

– зауважив Винницький.

Може бути й протилежна ситуація, коли людина починала навчатися за грантовою системою, а після другого курсу склала ЄДКІ й вирішила продовжувати за державним замовленням, адже їй запропонували хороше робоче місце.

Ця ідея, на мою думку, правильна, тому що якщо держава все-таки вкладає 100% у твою підготовку, то, будь ласка, попрацюй трошки на державу,

– вважає заступник Лісового.

Але це має бути робота з конкурентною зарплатою, за його словами.

Випускники ЗВО, які отримували грант під час навчання, не матимуть такого обов'язку.

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Які спеціальності "замовлятиме" держава

Винницький також повідомив: якщо держава бачитиме, що для замовлення потрібно мало фахівців якоїсь спеціальності, то в університетах на неї буде мало бюджетних місць.

На інші спеціальності буде багато бюджетних місць: на медиків, на вчителів. Там, де однозначно потрібна велика кількість фахівців, я не маю сумніву, що держава буде замовляти й 100% оплачувати навчання,

– пояснив посадовець.