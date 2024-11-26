Із вишів України відрахували майже 25 тисяч студентів-чоловіків, – заступник Лісового

Із вишів в Україні відрахували близько 23,5 тисячі студентів-чоловіків, старших за 30 років. І це за квітень-серпень 2024 року.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на допис у фейсбуці заступника міністра освіти і науки України Михайла Винницького. Причини відрахування з лав студентів різні.

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Чому з вишів відрахували понад 20 тисяч студентів

Винницький при цьому назвав ці причини. Це неуспішність, невідвідування занять тощо.

Безпосередньо за результатами перевірок ДСЯО відраховано 5805 здобувачів, решта – за результатами роботи внутрішніх систем забезпечення якості освіти самих університетів,

– уточнив посадовець.

Він додав, що відрахування студентів не можна назвати позитивним явищем для системи освіти, але з іншого боку – це ознака вимогливості українських вишів.

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Очевидно, що відраховані ті "студенти", які насправді не планували бути студентами, а хотіли використати цей статус для уникнення інших обов'язків. Те, що їх вже немає в системі вищої освіти – ознака того, що система самоочищається,

– заявив Винницький.

Зверніть увагу! Право на відстрочку мають ті, хто здобуває першу вищу освіту та на рівень вище, ніж здобули до цього. До прикладу, студент вступив на магістратуру після закінчення навчання на бакалавраті.