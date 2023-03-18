Не Шкарлет, а Шарлет: глава МОН зробив помилку у заяві про відставку

Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет написав заяву на звільнення. Однак примітно, що чиновник допустив помилки в написанні власного прізвища.

Замість міністра освіти та науки "Шкарлета" посадовець написав "Шарлете". Фото заяви оприлюднили в мережі.

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Зауважимо, що заява написана від руки. Тому, ймовірно, наприкінці у міністра просто вийшла така літера "а". Однак пропущену букву "к" заперечити важко.

Міністра освіти та науки України Шарлете М.С,

– мовиться у заяві.

Нагадаємо, що відставки міністра неодноразово вимагали студенти вишів по всій країні та науковці. Його звинувачували у використанні плагіату в його дисертації. Зокрема, українські вчені знайшли в науковій роботі головного освітянина країни 87,4% "запозичених" матеріалів.

Заява Шкарлета з помилками / Фото Руслана Стефанчука

Що відомо про відставку Шкарлета