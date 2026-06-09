Чи повернеться Лісовий на фронт у разі відставки з посади міністра

Протягом тижня знову лунають розмови щодо можливої відставки міністра освіти і науки України Оксена Лісового. Посадовець зазначив, що поки не подавав заяву на звільнення.

Лісовий також розповів, чи повернеться на фронт після відставки, якщо вона відбудеться. Про це він сказав під час спілкування з журналістами, пише Главком.

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Чи повернеться Лісовий на фронт після відставки?

Лісовий каже, що у разі звільнення з посади міністра розглядає можливість повернення до військової служби. Це один із можливих сценаріїв його діяльності опісля.

Це служба, і я мотивую себе тим, що я мобілізований: я або служу у війську, або працюю тут,

– каже міністр.

При цьому наголошує, що поки не подавав заяви на звільнення і не бачив відповідного подання від очільниці уряду України Юлії Свириденко.

Моєї заяви немає, подання прем'єр-міністерки немає. Є постанова, подана народним депутатом Антоном Яценком. Власне, ця єдина ініціатива мені відома,

– уточнив посадовець.

І додав, що рішення залежатиме від того, чи підтримають нардепи цю постанову.

До слова, Юлія Свириденко вже прокоментувала питання відставки Лісового і заявила: "Можете бути спокійними".

Нагадаємо, що Оксен Лісовий після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році добровольцем вступив до лав 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. У березні 2023 року став міністром освіти і науки України.

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