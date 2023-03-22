Нардеп розповів, що стало останньою краплею у роботі Шкарлета і чому його не звільнили швидше

22 березня 2023, 10:58
Читать новость на русском

Джерело:

Громадське радіо

Дільність Сергія Шкарлета на посаді очільника МОН супроводжувало чимало скандалів. Та останньою краплею у роботі ексміністра стала реформація предметів на НМТ.

Зокрема, скасування іспиту з історії України як обов'язкового предмету у тесті. Про це заявив народний депутат Ярослав Юрчишин.

Читайте У Раді проголосували за відставку Шкарлета та ще 2 міністрів

Чому Шкарлета не звільнили швидше

Юрчишин при цьому зауважив, що кандидата на посаду міністра освіти шукали довго.

Важко було знайти людину, яка б після Шкарлета взялась опікувати у таких умовах, які є, коли треба і побудувати систему безпеку, і вивести учнів в офлайн. Довго шукали людину, яка зможе хоча б спробувати протиставись усім тим викликам, які є в освіти і науки,
– заявив нардеп.

До теми Оксен Лісовий – новий міністр освіти

Шкарлета відправили у відставку

  • 20 березня Верховна Рада підтримала відставку попереднього очільника МОН Сергія Шкарлета.
  • "За" проголосували 295 нардепів.
  • Перед тим його звільнення схвалив профільний комітет Ради.
  • 21 березня на посаду міністра освіти і науки України призначили науковця та воїна Оксена Лісового. 
  • Перед цим це призначення погодив профільний комітет ВРУ. 

Хто такий Оксен Лісовий

  • Оксен Лісовий є науковцем та директором Малої академії наук (МАН). Батько новопризначеного міністра Василь Лісовий був філософом, правозахисником та дисидентом, за що його радянська влада відправила в Сибір.
  • Після початку широкомасштабної війни Оксен пішов як доброволець захищати нашу державу від російських окупантів. В одному зі своїх інтерв'ю він розповідав про те, що "участь у війні проти імперії, не по своїй волі, почав брати за тиждень до дня народження, адже саме тоді КДБ заарештувало батька". Був у засланні Василь Лісовий аж 11 років.
  • Призначення Лісового на посаду міністра освіти підтримало чимало видатних українських діячів. Зокрема, письменниця Оксана Забужко, посол України в США Оксана Макарова, нардепи, викладачі та багато інших.

Автор: Марія Волошин