Нардеп розповів, що стало останньою краплею у роботі Шкарлета і чому його не звільнили швидше
Джерело:Громадське радіо
Дільність Сергія Шкарлета на посаді очільника МОН супроводжувало чимало скандалів. Та останньою краплею у роботі ексміністра стала реформація предметів на НМТ.
Зокрема, скасування іспиту з історії України як обов'язкового предмету у тесті. Про це заявив народний депутат Ярослав Юрчишин.
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Чому Шкарлета не звільнили швидше
Юрчишин при цьому зауважив, що кандидата на посаду міністра освіти шукали довго.
Важко було знайти людину, яка б після Шкарлета взялась опікувати у таких умовах, які є, коли треба і побудувати систему безпеку, і вивести учнів в офлайн. Довго шукали людину, яка зможе хоча б спробувати протиставись усім тим викликам, які є в освіти і науки,
– заявив нардеп.
До теми Оксен Лісовий – новий міністр освіти
Шкарлета відправили у відставку
- 20 березня Верховна Рада підтримала відставку попереднього очільника МОН Сергія Шкарлета.
- "За" проголосували 295 нардепів.
- Перед тим його звільнення схвалив профільний комітет Ради.
- 21 березня на посаду міністра освіти і науки України призначили науковця та воїна Оксена Лісового.
- Перед цим це призначення погодив профільний комітет ВРУ.
Хто такий Оксен Лісовий
- Оксен Лісовий є науковцем та директором Малої академії наук (МАН). Батько новопризначеного міністра Василь Лісовий був філософом, правозахисником та дисидентом, за що його радянська влада відправила в Сибір.
- Після початку широкомасштабної війни Оксен пішов як доброволець захищати нашу державу від російських окупантів. В одному зі своїх інтерв'ю він розповідав про те, що "участь у війні проти імперії, не по своїй волі, почав брати за тиждень до дня народження, адже саме тоді КДБ заарештувало батька". Був у засланні Василь Лісовий аж 11 років.
- Призначення Лісового на посаду міністра освіти підтримало чимало видатних українських діячів. Зокрема, письменниця Оксана Забужко, посол України в США Оксана Макарова, нардепи, викладачі та багато інших.