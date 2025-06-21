"Право на освіту – не індульгенція": Лісовий висловився про студентів, старших за 25 років

Міністр освіти й науки України Оксен Лісовий висловився про навчання студентів, старших за 25 років. За його словами, право на освіту не повинно ставати індульгенцією від обов'язку захищати державу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Лісового на його фейсбук-сторінці.

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Лісовий висловився про студентів та мобілізацію

У п'ятницю, 20 червня, Оксен Лісовий провів нараду з ректорами закладів вищої освіти Львівщини за участі очільника області Максима Козицького та голови Державної служби якості освіти України Руслана Гурака.

За словами міністра, під час цієї наради вони говорили про фіктивне навчання, зокрема в контексті студентів віком 25+.

Чітко окреслив: керівники закладів освіти відповідають за тих, хто навчається в їхніх установах,

– підкреслив Лісовий.

Очільник МОН додав, що наразі потрібно забезпечити, щоб право на освіту не ставало "механізмом зловживань".

Це не просто питання законності, а й питання честі, професійної репутації та громадянської відповідальності,

– підсумував він.

До слова, наприкінці травня цього року стало відомо, що Кабінет Міністрів України оновив порядок надання відстрочки від мобілізації для викладачів і науковців. Відтепер для продовження відстрочки необхідно регулярно звертатися до ТЦК.