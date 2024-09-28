У МОН розповіли, хто з педагогів-чоловіків не отримає відстрочку

Чоловіки-педагоги в Україні здебільшого мають право на відстрочку від мобілізації. Однак не всі.

Про це заявив заступник міністра освіти і науки України Андрій Сташків, зазначає УП. Не мають такого права вчителі, які перебувають у кадровому резерві.

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Хто з вчителів не має права на відстрочку

Сташків зазначив, що не всі вчителі, які зараз працюють в школі, мають право на відстрочку.

Лише ті, хто має більше ніж 0,75 ставки навантаження. Ті, хто будуть в кадровому резерві, не матимуть навантаження – відповідно і права на відстрочку,

– заявив заступник міністра.

До кадрового резерву потраплятимуть педагоги, які:

з різних причин втратили кількість годин у школі;

бажають викладати у закладах на деокупованих територіях.

Цікаво! На час перебування в кадровому резерві вчителям збережуть середню зарплату і посаду – щойно школа поновить навчання. Терміни перебування у резерві не обмежені.

Хто з освітян має право на відстрочку

Право на відстрочку від мобілізації мають: