У МОН розповіли, хто з педагогів-чоловіків не отримає відстрочку

28 вересня 2024, 21:58
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Автор: Марія Волошин

Джерело:

УП

Чоловіки-педагоги в Україні здебільшого мають право на відстрочку від мобілізації. Однак не всі.

Про це заявив заступник міністра освіти і науки України Андрій Сташків, зазначає  УП. Не мають такого права вчителі, які перебувають у кадровому резерві

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Хто з вчителів не має права на відстрочку 

Сташків зазначив, що не всі вчителі, які зараз працюють в школі, мають право на відстрочку.

Лише ті, хто має більше ніж 0,75 ставки навантаження. Ті, хто будуть в кадровому резерві, не матимуть навантаження – відповідно і права на відстрочку,
– заявив заступник міністра. 

До кадрового резерву потраплятимуть педагоги, які:

  • з різних причин втратили кількість годин у школі;
  • бажають викладати у закладах на деокупованих територіях.

Цікаво! На час перебування в кадровому резерві вчителям збережуть середню зарплату і посаду – щойно школа поновить навчання. Терміни перебування у резерві не обмежені.

Хто з освітян має право на відстрочку 

Право на відстрочку від мобілізації мають:

  • наукові і науково-педагогічні працівники вишів та коледжів, наукових установ та організацій, які мають науковий ступінь;
  • педагогічні працівники коледжів та училищ, шкіл – якщо вони працюють відповідно у цих закладах освіти за основним місцем роботи не менше як на 0,75 ставки.