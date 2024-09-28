У МОН розповіли, хто з педагогів-чоловіків не отримає відстрочку
Джерело:УП
Чоловіки-педагоги в Україні здебільшого мають право на відстрочку від мобілізації. Однак не всі.
Про це заявив заступник міністра освіти і науки України Андрій Сташків, зазначає УП. Не мають такого права вчителі, які перебувають у кадровому резерві.
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Хто з вчителів не має права на відстрочку
Сташків зазначив, що не всі вчителі, які зараз працюють в школі, мають право на відстрочку.
Лише ті, хто має більше ніж 0,75 ставки навантаження. Ті, хто будуть в кадровому резерві, не матимуть навантаження – відповідно і права на відстрочку,
– заявив заступник міністра.
До кадрового резерву потраплятимуть педагоги, які:
- з різних причин втратили кількість годин у школі;
- бажають викладати у закладах на деокупованих територіях.
Цікаво! На час перебування в кадровому резерві вчителям збережуть середню зарплату і посаду – щойно школа поновить навчання. Терміни перебування у резерві не обмежені.
Хто з освітян має право на відстрочку
Право на відстрочку від мобілізації мають:
- наукові і науково-педагогічні працівники вишів та коледжів, наукових установ та організацій, які мають науковий ступінь;
- педагогічні працівники коледжів та училищ, шкіл – якщо вони працюють відповідно у цих закладах освіти за основним місцем роботи не менше як на 0,75 ставки.