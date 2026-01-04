Масові відрахування студентів в Україні: в Раді назвали причину

В Україні навчальні заклади почали перевірки студентів через наплив чоловіків призовного віку. Ті, хто пропускає заняття, ризикують втратити статус студента.

Від цього залежить і відстрочка від мобілізації. Про це розповіла народна депутатка і секретарка комітету Верховної Ради з питань освіти Наталія Піпа в інтерв'ю NV, передає 24 Канал.

Що відомо про відрахування студентів?

Як повідомила Наталія Піпа, навчальні заклади перевіряють присутність студентів через "великий наплив" чоловіків призовного віку. За її словами, студента можуть відрахувати через кілька пропусків. Відповідно, можлива і втрата права на відстрочку від мобілізації.

І всіх тих студентів, яких не було на парах – одноразово чи дворазово, – відраховували. І це продовжують робити далі,

– пояснила Піпа.

Цікаво те, що у 2022 році на передвищу освіту вступило 576 чоловіків призовного віку, у 2023 році – 5 953, а в 2024 році – рекордні 55 581. У 2025 році показник дещо знизився.

У матеріалі пояснили, що це не нові механізми, а повноваження Державної служби якості освіти. Вона може перевіряти присутність студентів на будь-якому рівні навчання.

Студенти та мобілізація в Україні