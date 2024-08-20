Школи можуть запровадити низку поглиблених історичних курсів
Джерело:Міністерство освіти і науки України
В українських школах невдовзі має з'явитися загальноосвітній курс історії. Так, учні вивчатимуть історію України та всесвітню історію у межах одного предмета.
У Міносвіти України наголошують, що загальноосвітній історичний курс історії — це україноцентричний курс, який цілісно представляє історію України та всесвітню. При цьому учні можуть вивчати історію ще й межах додаткових курсів.
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Які додаткові спеціальні історичні курси можуть з'явитися у школах
Поряд із єдиним загальноосвітнім курсом школи можуть запровадити низку поглиблених курсів (щонайперше – з історії України). Вони повинні забезпечити поглиблене вивчення як актуальних історичних подій, явищ і процесів, так і тематики, зорієнтованої на потреби ринку праці.
Це, зокрема, можуть бути курси, що відображають історію тієї чи іншої галузі виробництва, наукових відкриттів, технічних винаходів, фінансів та економіки, збереження довкілля тощо,
– кажуть у МОН.
Для профільної середньої освіти (10 – 12 класи) буде можливість розробити такі спеціальні курси як:
- історична географія;
- локальна / регіональна історія;
- інтелектуальна історія;
- історія культури;
- історія етнічних та/або релігійних громад;
- історія й досвід виживання / протистояння тоталітарним режимам;
- імперіям під час війн;
- історія політичних і правових учень;
- історія державотворення тощо.