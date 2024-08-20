Школи можуть запровадити низку поглиблених історичних курсів

20 серпня 2024, 13:28
Читать новость на русском
Автор: Марія Волошин

Джерело:

Міністерство освіти і науки України

В українських школах невдовзі має з'явитися загальноосвітній курс історії. Так, учні вивчатимуть історію України та всесвітню історію у межах одного предмета.

У Міносвіти України наголошують, що загальноосвітній історичний курс історії — це україноцентричний курс, який цілісно представляє історію України та всесвітню. При цьому учні можуть вивчати історію ще й межах додаткових курсів. 

Читайте Міносвіти хоче об'єднати всесвітню історію та історію України в один предмет

Які додаткові спеціальні історичні курси можуть з'явитися у школах 

Поряд із єдиним загальноосвітнім курсом школи можуть запровадити низку поглиблених курсів (щонайперше – з історії України). Вони повинні забезпечити поглиблене вивчення як актуальних історичних подій, явищ і процесів, так і тематики, зорієнтованої на потреби ринку праці.

Це, зокрема, можуть бути курси, що відображають історію тієї чи іншої галузі виробництва, наукових відкриттів, технічних винаходів, фінансів та економіки, збереження довкілля тощо,
– кажуть у МОН. 

Опановувати перспективний фах за гнучким графіком – це реальність завдяки дистанційному коледжу OPTIMA! Долучайтесь до безплатного вебінару, де можна дізнатись все про вступ і переваги дистанційного навчання. Не пропустіть шанс розпочати успішну кар'єру вже після 9 класу!

Для профільної середньої освіти (10 – 12 класи) буде можливість розробити такі спеціальні курси як:

  • історична географія;
  • локальна / регіональна історія;
  • інтелектуальна історія;
  • історія культури;
  • історія етнічних та/або релігійних громад;
  • історія й досвід виживання / протистояння тоталітарним режимам;
  • імперіям під час війн;
  • історія політичних і правових учень;
  • історія державотворення тощо.