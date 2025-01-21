Закупівлі триватимуть: як оновлюють предмет "Захист України" у школах

В Україні осучаснили викладання шкільного предмета "Захист України". Торік уряд виділив 1,65 мільярда гривень на закупівлю обладнання.

Громади, які не встигли використати кошти торік, продовжать закуповувати обладнання у 2025 році. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України.

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Що закуплять для викладання "Захисту України"

Обладнання закуповують для спеціальних навчальних осередків, створених для 5 – 10 шкіл. Ці осередки оснастять сучасною технікою, що дасть учням змогу опановувати практичні навички.

Викладання предмета здійснюють за оновленою навчальною програмою, яку МОН затвердило торік. Її спрямували на формування в молоді національної ідентичності й базових навичок для життя та захисту себе й інших. З програми вилучили зазубрювання статутів, ходіння строєм і надмірно академізовану теорію. Натомість додали більше відпрацювань практичних навичок, які будуть актуальними для життя в сучасному світі.

Наразі громади витратили 507 мільйонів гривень на закупівлю сучасного обладнання для навчальних осередків. За ці кошти придбано 460 інтерактивних тирів і орієнтовно 2000 симуляторів польотів на дронах,

– зазначили у МОН.

Крім того, навчальні центри отримали манекени для надання домедичної допомоги, бронежилети, каски протигази, а також макети гранат, автоматів, пістолетів і мін тощо. Цей інвентар допоможе учням 10 – 11 класів отримати практичні навички для захисту себе й оточення.

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Як громади витрачають кошти

Області, які витратили найбільше коштів: