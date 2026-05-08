У КНУ Шевченка ухвалили важливе рішення щодо використання телеграму

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка знову запровадили зміни що використання телеграму у вишу. Раніше його заборонили.

Цього разу рішення про заборону на використання месенджера у внутрішній комп'ютерній мережі вирішили скасувати. Про це вказали в указі університету.

Чому дозволили використання телеграму?

Указ ухвалили після звернення студпарламенту вишу. Заборона на використання телеграму у КНУ діяла з 11 листопада 2024 року. Його не можна було використовувати не тільки у навчальних корпусах, а й у гуртожитках. Наказ ректора від цього часу відповідно втратив чинність.

Після звернення студентів у виші взяли до уваги фактичне використання месенджера як каналу оперативної комунікації між студентами, викладачами та структурними підрозділами ЗВО.

Це рішення покликане забезпечити кращу комунікацію в умовах воєнного стану. Однак в університеті мають мінімізувати ризики щодо витоку інформації тощо.

До слова, КНУ імені Шевченка отримав нового керівника: в.о. ректора зараз Валерій Копійка. Попереднього ректора Володимира Бугрова звільнили. Вибори у виші відбудуться 27 травня 2026 року.

Чому заборонили телеграм у виші?

У листопаді 2024 року у КНУ імені Шевченка заборонили користуватися телеграмом. Тодішній ректор зобов'язав користувачів перейти на інші платформи, повідомляло Суспільне. Рішення стосувалося усіх працівників вишу.

Напередодні в університеті проводили опитування щодо заборони цього месенджера для у ЗВО.

До слова, питання безпеки телеграму регулярно порушували в Україні через загрозу національній безпеці.

