У КНУ Шевченка ухвалили важливе рішення щодо використання телеграму
- Київський національний університет імені Тараса Шевченка скасував заборону на використання Telegram у внутрішній комп'ютерній мережі.
- Це сталося після звернення студентського парламенту.
У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка знову запровадили зміни що використання телеграму у вишу. Раніше його заборонили.
Цього разу рішення про заборону на використання месенджера у внутрішній комп'ютерній мережі вирішили скасувати. Про це вказали в указі університету.
Дивіться також Бугров хоче знову стати ректором КНУ: чи має право
Чому дозволили використання телеграму?
Указ ухвалили після звернення студпарламенту вишу. Заборона на використання телеграму у КНУ діяла з 11 листопада 2024 року. Його не можна було використовувати не тільки у навчальних корпусах, а й у гуртожитках. Наказ ректора від цього часу відповідно втратив чинність.
Після звернення студентів у виші взяли до уваги фактичне використання месенджера як каналу оперативної комунікації між студентами, викладачами та структурними підрозділами ЗВО.
Це рішення покликане забезпечити кращу комунікацію в умовах воєнного стану. Однак в університеті мають мінімізувати ризики щодо витоку інформації тощо.
До слова, КНУ імені Шевченка отримав нового керівника: в.о. ректора зараз Валерій Копійка. Попереднього ректора Володимира Бугрова звільнили. Вибори у виші відбудуться 27 травня 2026 року.
Цікаво Раніше 24 Канал розповідав, кому в Україні заборонили користуватися телеграмом і чи не заблокують його повністю
Чому заборонили телеграм у виші?
У листопаді 2024 року у КНУ імені Шевченка заборонили користуватися телеграмом. Тодішній ректор зобов'язав користувачів перейти на інші платформи, повідомляло Суспільне. Рішення стосувалося усіх працівників вишу.
Напередодні в університеті проводили опитування щодо заборони цього месенджера для у ЗВО.
До слова, питання безпеки телеграму регулярно порушували в Україні через загрозу національній безпеці.
Дивіться також Валерій Копійка – новий керівник КНУ: що відомо про нього та його команду
Де раніше заборонили телеграм?
- 2024 року у нашій державі також заборонили використовувати телеграм держслужбовцям, військовим та працівникам критичної інфраструктури на службових пристроях, окрім винятків.
- Національна рада з питань телебачення і радіомовлення ухвалила таке саме рішення для своїх працівників.
- Обмеження щодо користування телеграмом запровадили і в ЛНУ імені Франка.