Вільний рік перед вступом до вишу: чи потрібен він зараз українській системі освіти

За кордоном існує gap year – це такий собі рік перерви між школою та університетом. Іноземні діти часто використовують це після закінчення школи. В Україні випускники шкіл теж беруть gap year, хоч і не так часто.

Адже це дозволяє абітурієнтам перед вступом до університету більш чітко визначитися із планами на майбутнє, "перевести подих" та почати новий етап більш впевнено. Gap year набув найбільшої поширеності в Америці, але сьогодні активно застосовується у Європі також, пише 24 Канал.

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Як gap year може бути корисним для випускників шкіл

Додаткове навчання

Іноді учні обирають gap year, щоб більш якісно підготуватися до вступних екзаменів. Наприклад, хтось прагне вступити до вишу за кордоном і хоче покращити мовні навички.

Крім того, за цей час випускник може перескласти НМТ на вищі бали або зареєструватися на тестування з інших предметів. Це може допомогти, якщо абітурієнт хоче подавати документи до різних вишів і потрібні різні предмети.

Тож, цей "вільний рік" може допомогти розподілити час та не виснажуватися, намагаючись вкластись у короткі терміни вступної кампанії.

Волонтерство

Багато українських дітей та підлітки через війну Росії були змушені подорослішати раніше. І хоча війна забрала в них безтурботне дитинство, вони заходять у собі сили на надзвичайні вчинки. Багато дітей за останній рік вигадали цікаві благодійні проєкти, щоб зібрати кошти для близьких чи ЗСУ.

Тож, якщо деякі підлітки ще не вирішили, куд хочуть йти навчатися, і хотіли б допомогти країні – це ідеальна можливість для них.

Тимчасова робота або подорожі

Практика та робочий досвід у різних сферах життя допоможе визначитися із тим, що найкраще вдається людині, і з якою майбутньою професією їй хочеться поєднати життя. Крім того, це ще й можливість заробити власні кошти.

До того ж, працевлаштування та часткова незалежність від батьків може створити хоча б приблизне уявлення, що таке доросле життя.

На жаль, через війну не всі підлітки можуть спокійно подорожувати. Проте якщо хтось таки обере для себе цей варіант – то це може підштовхнути до вивчення чогось абсолютно нового. Тим паче подорожі завжди сприяють появі нових знайомств, які впливає на майбутнє.

Мінуси Gap year

Одним із вагомих факторів є фінансовий, багато чого залежить від грошей. Навряд чи у випускника школи буде можливість самостійно покривати всі витрати, тому на ваше рішення може впливати можливості батьків.

Проте крім фінансового існує ще й освітній фактор. Хоча зазвичай вільний рік береться як пауза, після нього іноді спостерігається тенденція не повертатися до навчання. Якщо людині вдалось знайти гарне місце роботи без вищої освіти, або пройдених курсів вистачає для пристойного заробітку, випускник може так і не стати студентом.

А якщо школяр ще й до того вагавсь щодо необхідності вступати до вишу, "вільний рік" може поставити остаточну крапку не на користь навчання в університеті.

Як розвивається gap year та яке ставлення до нього в Україні

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма" , яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Чому Gap year не надто поширений в Україні? Багато людей навіть не знають про таку систему. Все через те, що, на жаль, в Україні занадто утвердилась пострадянська система "школа – університет – робота", і тих, хто прагне відійти від неї, досить часто засуджують.

В голові багатьох людей є установка, що спочатку необхідно здобути освіту, і лише після цього починається справжнє "доросле життя".

Та все ж, попри труднощі, в українській системі освіти вже є певні успіхи на цьому шляху. Українські студенти розповідають, що іноді обирали gap year, якщо одразу після закінчення школи не змогли вступити на туди, куди прагнули. Після перерви вони з новими силами та кращим розумінням своїх можливостей вступили на бюджет до омріяного вишу.

Крім того, нерідко українські випускники таки обирають взяти перерву у випадках, коли життя підносить неочікувані повороти (а з війною їх, на жаль, стало більше). Тож, щороку кількість людей, що беруть "вільний рік", значно збільшується.

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Також, вимушену популяризацію gap year принесла повномасштабна війна. Досить багато абітурієнтів у 2022 році відмовились вступати у вищі навчальні заклади, оскільки були позбавлені такої можливості. А багато випускників разом з батьками переїхали за кордон, де перебувають і досі.

Загалом студенти визнають, що така система справді допомагає краще зрозуміти себе та чітко окреслити плани на подальше життя. Адже, як повідомляли у 2021 році в МОН, понад 50% українців працюють не за фахом. І це є значною проблемою для держави. Хоча система gap year не здатна повністю розв’язати проблему роботи не за фахом, проте вона може принаймні частково її зменшити.

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