Повідомляє, чи є світло: українські школярі створили унікальний пристрій

16 січня 2023, 17:51
Читать новость на русском

Джерело:

Департамент освіти і науки Києва

Школярі з Києва створили унікальний пристрій під назвою "Світлобот". Завдяки йому ви дізнаєтесь, чи є світло у вашому домі.

Так, саме учні ліцею "Наукова зміна" розробили Телеграм-бота, який сповіщає про наявність світла. Розробники – Дмитро та Артем Чигарьови, учні математичних груп.

Читайте Безцінний на війні: українські школярі створили дрон для допомоги ЗСУ

Українські школярі створили пристрій "Світлобот"

Розроблений пристрій має допомогти користувачам віддалено стежити за тим, чи є світло у їхніх оселях. Відтак правильно планувати свій час. 

"Світлобот" надсилатиме вам повідомлення щодо наявності електроенергії у телеграм-канал.

Створити свій бот можна за посиланням. Інструкцію щодо користування додають. 

При цьому майте на увазі: бот налаштувати ви можете за допомогою роутера або старого смартфона. Саме завдяки живленню цих приладів бот і відстежуватиме наявність світла в оселі.

До теми Винаходи на мільйон: як українські студенти підкорили світ та рятують життя воїнам ЗСУ

Українські школярі створили дрон 

  • Учні Центру освітніх інновацій з Івано-Франківська створили дрон для ЗСУ, який допоможе шукати міни.
  • Зараз школярі шукають шляхи масового виробництва винаходу, а також способи його збуту.
  • Керівник команди Олександр Аронець розповів: ініціював розробку його учень Юрій Тумир. Він хотів допомогти ЗСУ.
  • Ініціатор натомість розповів, як має працювати дрон. Він повинен літати за маршрутом, який оператор програмує у відповідному застосунку. Безпілотник оглядає територію та виявляє вибухонебезпечні предмети. Вбудована комп'ютерна система дозволяє помічати вибухові пристрої, визначати їхній розмір і тип, вказувати координати.
  • До слова, дрон виготовили з екологічно чистих матеріалів. Школярі використали пластик, який отримали з перероблювання кукурудзи.
Автор: Марія Волошин