Понад 2 тисячі лейтенантів посилять бойові бригади, – Зеленський

У ці тижні українські заклади вищої освіти випускають молодих офіцерів. Мовиться про понад 2 тисячі лейтенантів.

Вони мають посилити наші бойові бригади та Україну загалом, повідомив очільник Української Держави Володимир Зеленський.

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Понад 2 тисячі лейтенантів стали випускниками ЗВО у ці тижні

Глава держави зазначив, що зараз їм усім іще належить проявити себе, свої якості, свою силу.

Ще належить вирости у досвіді та у званнях. Але не сумніваюся, що серед них є ті, хто обовʼязково виросте з командирів у командувачів, хто зараз вдячний своїм наставникам, але й сам обов'язково стане наставником для інших, коли вже нові покоління українців прийдуть навчатися бути офіцерами,

– вважає Зеленський.

Вже зараз наші, за словами президента, Сили оборони України такі, що ми пишаємось нашими воїнами та результатами в обороні країни.

Але водночас ми знаємо: потрібно більше сучасних практик і вмінь нашій армії, більше технологічності, більше людиноцентричності. І це буде. Буде обов'язково,

– заявив він.

Він сказав це, звертаючись до офіцерів вищих військових навчальних закладів, які цьогоріч завершили навчання.

Віримо в українців і пишаємося тим, що може Україна!

– резюмував Зеленський.