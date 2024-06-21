Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров зазначив, що це не перший такий об'єкт. Уже стартувало будівництво "підземних шкіл" на 5 локаціях в області.

Дивіться також У Львові на великому фестивалі зібралися "вчителі майбутнього" та освітні експерти

У Запоріжжі будують підземні школи

Посадовець каже: глобальна мета – щоб 50 тисяч учнів на території регіону змогли з нового навчального року навчатися очно. Увагу під час будівництва школи приділяють не лише безпеці, а й дизайну. Він має надихати.

Він має бути інтерактивним, аби діти хотіли сюди приходити,

– зазначив Федоров.

Будівельні роботи, до слова, стартували півтора тижня тому.

Педагоги очікують на завершення робіт з нетерпінням, адже, за їхніми словами, дітей у "Січовому колегіумі" майже 400. Близько половини з них навчається дистанційно, адже в школі немає укриття.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Батьки ж переконані, що вихід в офлайн дозволить не тільки подолати освітні втрати, а й допомагатиме спілкуванню молоді.

Свої двері підземна школа має відчинити для учнів та вчителів вже цього року. Укриття розраховане на 500 осіб. Навчання тут відбуватиметься у медах двох змін. Загалом освітній простір вміщуватиме понад тисячу осіб.