Глава Запорожской ОВА Иван Федоров отметил, что это не первый такой объект. Уже стартовало строительство "подземных школ" на 5 локациях в области.

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В Запорожье строят подземные школы

Чиновник говорит: глобальная цель – чтобы 50 тысяч учеников на территории региона смогли с нового учебного года учиться очно. Внимание при строительстве школы уделяют не только безопасности, но и дизайну. Он должен вдохновлять.

Он должен быть интерактивным, чтобы дети хотели сюда приходить,

– отметил Федоров.

Строительные работы, к слову, стартовали полторы недели назад.

Педагоги ожидают завершения работ с нетерпением, ведь, по их словам, детей в "Сечевом коллегиуме" почти 400. Около половины из них учится дистанционно, ведь в школе нет укрытия.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Родители же убеждены, что выход в офлайн позволит не только преодолеть образовательные потери, но и будет помогать общению молодежи.

Свои двери подземная школа должна открыть для учеников и учителей уже в этом году. Укрытие рассчитано на 500 человек. Обучение здесь будет происходить в медах двух смен. В целом образовательное пространство будет вмещать более тысячи человек.