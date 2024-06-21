Они должны усилить наши боевые бригады и Украину в целом, сообщил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

Смотрите также В Запорожье строят уникальную школу-крепость

Более 2 тысяч лейтенантов стали выпускниками ЗВО в эти недели

Глава государства отметил, что сейчас им всем еще предстоит проявить себя, свои качества, свою силу.

Еще предстоит вырасти в опыте и в званиях. Но не сомневаюсь, что среди них есть те, кто обязательно вырастет из командиров в командующих, кто сейчас благодарен своим наставникам, но и сам обязательно станет наставником для других, когда уже новые поколения украинцев придут учиться быть офицерами,

– считает Зеленский.

Уже сейчас наши, по словам президента, Силы обороны Украины такие, что мы гордимся нашими воинами и результатами в обороне страны.

Но в то же время мы знаем: нужно больше современных практик и умений нашей армии, больше технологичности, больше человекоцентричности. И это будет. Будет обязательно,

– заявил он.

Он сказал это, обращаясь к офицерам высших военных учебных заведений, которые в этом году завершили обучение.

Верим в украинцев и гордимся тем, что может Украина!

– резюмировал Зеленский.