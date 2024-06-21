Они должны усилить наши боевые бригады и Украину в целом, сообщил глава Украинского государства Владимир Зеленский.
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Глава государства отметил, что сейчас им всем еще предстоит проявить себя, свои качества, свою силу.
Еще предстоит вырасти в опыте и в званиях. Но не сомневаюсь, что среди них есть те, кто обязательно вырастет из командиров в командующих, кто сейчас благодарен своим наставникам, но и сам обязательно станет наставником для других, когда уже новые поколения украинцев придут учиться быть офицерами,
– считает Зеленский.
Уже сейчас наши, по словам президента, Силы обороны Украины такие, что мы гордимся нашими воинами и результатами в обороне страны.
Но в то же время мы знаем: нужно больше современных практик и умений нашей армии, больше технологичности, больше человекоцентричности. И это будет. Будет обязательно,
– заявил он.
Он сказал это, обращаясь к офицерам высших военных учебных заведений, которые в этом году завершили обучение.
Верим в украинцев и гордимся тем, что может Украина!
– резюмировал Зеленский.
- Ранее мы рассказывали о том, что во Львове на большом фестивале собрались "учителя будущего" и образовательные эксперты. Мероприятие посетила и первая леди Украины Елена Зеленская. Какие темы обсуждают, читайте по ссылке.