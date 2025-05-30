"Всі хочуть такий випускний": популярний вчитель "запалив" танцями і співами разом з учнями

В Україні у більшості шкіл в останні дні травня лунають останні дзвоники. А випускники танцюють вальси та прощаються зі шкільним етапом життя.

Чимало з них танцює традиційний вальс. А є й ті, хто вирішив покреативити, зазначає 24 Канал.

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Циганков "запалює" на випускному разом з учнями

Популярний київський вчитель фізики та інформатики Руслан Циганков продемонстрував, як креативно можна провести випускний. Він заспівав однойменну пісню про свято, а потім станцював разом зі своїми учнями.

Відео виклав у соцмережі. При цьому написав: "Мої учні – то щастя. І я – щасливий".

До слова, це не перший такий креативний контент, зокрема з випускного, вчителя Циганкова.

Дивіться також "Останній дзвоник, останній урок": випускники поділилися щемливими відео прощання зі школою Як відреагували українці Українці були вражені таким випускним і залишили чимало позитивних відгуків під відео:

Всі хочуть собі такий випускний;

плачу;

Як же кайфово;

Вітаю з випускним!

Мрію, щоб усі діти України мали ТАКИХ вчителів. Це скарб;

Який же ви класний;

У мене сльози;

Можна наступного року прийди до вас на випускний?

Я прям бачу вирази обличчя вчительок 50+;

Який кайф. Так радію що в нас є такі вчителі! Круто що керівництво школи підтримує!

Таких людей можна гордо назвати майбутнім держави.

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