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Освіта Освіта в Україні "Всі хочуть такий випускний": популярний вчитель "запалив" танцями і співами разом з учнями
30 травня, 20:03
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"Всі хочуть такий випускний": популярний вчитель "запалив" танцями і співами разом з учнями

Марія Волошин
Основні тези
  • Популярний київський вчитель Руслан Циганков оприлюднив відео, де він співає та танцює разом з учнями на випускному.
  • Циганков вже не вперше створює креативний контент з випускних і викликає позитивні відгуки та захоплення.

В Україні у більшості шкіл в останні дні травня лунають останні дзвоники. А випускники танцюють вальси та прощаються зі шкільним етапом життя.

Чимало з них танцює традиційний вальс. А є й ті, хто вирішив покреативити, зазначає 24 Канал

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Циганков "запалює" на випускному разом з учнями

Популярний київський вчитель фізики та інформатики Руслан Циганков продемонстрував, як креативно можна провести випускний. Він заспівав однойменну пісню про свято, а потім станцював разом зі своїми учнями. 

Відео виклав у соцмережі. При цьому написав: "Мої учні – то щастя. І я – щасливий". 

До слова, це не перший такий креативний контент, зокрема з випускного, вчителя Циганкова. 

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Як відреагували українці

Українці були вражені таким випускним і залишили чимало позитивних відгуків під відео:
 
  • Всі хочуть собі такий випускний;
  • плачу;
  • Як же кайфово;
  • Вітаю з випускним!
  • Мрію, щоб усі діти України мали ТАКИХ вчителів. Це скарб;
  • Який же ви класний;
  • У мене сльози;
  • Можна наступного року прийди до вас на випускний?
  • Я прям бачу вирази обличчя вчительок 50+;
  • Який кайф. Так радію що в нас є такі вчителі! Круто що керівництво школи підтримує!
  • Таких людей можна гордо назвати майбутнім держави.

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