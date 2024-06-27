Не стримали сліз: у Кропивницькому батьки приїхали з фронту на вручення медалей донькам

У Кропивницькому відзначили найкращих випускників та вручили їм золоті медалі. На свято з передової спеціально завітали і двоє військових, аби привітати своїх доньок.

Зокрема, із Запорізького напрямку приїхав привітати свою доньку Марію військовий Андрій. При цьому зробив доньці сюрприз і завітав на свято без попередження.

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Захисник каже: вдячний командуванню, що відпустило його на добу привітати доньку. Військовий при цьому ледь стримує сльози і каже, що це – неймовірні емоції для нього: перебувати на таких важливих урочистостях своєї дитини.

Донька військового Андрія заявила, що це був неймовірний сюрприз для неї у такий день, адже це дуже важлива подія для неї.

Два з половиною роки я росту без нього. Коли він приїжджає, каже: "Ти вже така доросла!". І це дійсно трошки боляче, адже він не помічає важливі моменти в моєму житті (через перебування на фронті, – ред.). Це складно,

– ділиться випускниця Марія.

Загалом у місті 206 випускників отримали золоті та срібні медалі. Це на 50 більше, ніж у попередні роки, розповіла очільниця міського управління освіти Лариса Костенко.

У Кропивницькому 2024 року одинадцятий клас завершили понад 1400 випускників з 50 класів.

Лариса Костенко також розповіла, що 20 випускників отримали по 200 балів з НМТ. Двоє учнів – з двох предметів.

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