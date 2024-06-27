В частности, из Запорожского направления приехал поздравить свою дочь Марию военный Андрей. При этом сделал дочери сюрприз и приехал на праздник без предупреждения.

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В Кропивницком родители приехали с передовой на школьный праздник детей

Защитник говорит: благодарен командованию, что отпустило его на сутки поздравить дочь. Военный при этом едва сдерживает слезы и говорит, что это – невероятные эмоции для него: находиться на таких важных торжествах своего ребенка.

Дочь военного Андрея заявила, что это был невероятный сюрприз для нее в такой день, ведь это очень важное событие для нее.

Два с половиной года я расту без него. Когда он приезжает, говорит: "Ты уже такая взрослая!". И это действительно немножко больно, ведь он не замечает важные моменты в моей жизни (из-за пребывания на фронте, – ред.). Это сложно,

– делится выпускница Мария.

Всего в городе 206 выпускников получили золотые и серебряные медали. Это на 50 больше, чем в предыдущие годы, рассказала руководительница городского управления образования Лариса Костенко.

В Кропивницком в 2024 году одиннадцатый класс завершили более 1400 выпускников из 50 классов.

Лариса Костенко также рассказала, что 20 выпускников получили по 200 баллов по НМТ. Двое учеников – по двум предметам.

В Кропивницком родители приехали поздравить детей: видео