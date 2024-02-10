У вишах викладатимуть курс про антикорупцію
В окремих вишах України може з'явитися антикорупційний курс. Офіс доброчесності НАЗК має намір залучити 50 університетів до викладання дисципліни "Антикорупція та доброчесність".
Такі зміни планують втілити у життя наступного навчального року. Це питання обговорювали під час презентації підсумків пілоту викладання цієї дисципліни у 10 вишах протягом одного семестру.
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У вишах України може з'явитися антикорупційний курс
Засновники проєкту кажуть, що цей курс поширять і на інші виші. Вони хочуть, аби його у свою навчальну програму включило якомога більше ЗВО. Організатори планують наступного року до проєкту долучити 50 ЗВО.
Офіс доброчесності розробляє онлайн-курс для освітян, за яким вони зможуть підготуватися. Університети самі обиратимуть викладачів, які вестимуть цю дисципліну, однак останні повинні будуть пройти наше навчання та мати відповідний сертифікат,
– зазначили в Офісі доброчесності НАЗК.
87% опитаних студентів, які вивчали цей курс, вважають його корисним.
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В Україні модернізують мережу вишів
- У Міносвіти не так давно анонсували модернізацію мережі ЗВО.
- Вона передбачає зменшення кількості ЗВО та покращення їхньої якості.
- Посадовці кажуть, що скоротити кількість вишів вимагає зміна демографічної ситуації.
- Зауважимо, що реорганізовані виші отримуватимуть інвестиції на суму від 1 до 1,5 мільйона доларів.