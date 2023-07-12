Лісовий заявив про реорганізацію вишів в Україні
Джерело:Оксен Лісовий
Міносвіти України працює над формуванням спроможної та ефективної мережі закладів вищої освіти у нашій державі. При цьому виші може очікувати реорганізація.
Очільник МОН Оксен Лісовий розповів, що однією з цілей Стратегії розвитку вищої освіти в Україні на 2022 – 2032 роки є модернізація мережі ЗВО. А також підготовка фахівців, яких потребує українська економіка.
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Лісовий заявив про реорганізацію вишів в Україні
Міністр повідомив про реорганізацію двох вишів через приєднання їх до третього – Українського державного університету науки і технологій. Цей заклад ще раніше утворився на базі двох інших.
Фактично, на базі чотирьох малокомплектних ЗВО сформується потужний університет з оновленим керівництвом, різнобічними можливостями для розвитку освітніх програм (зокрема дуальної форми) і скупченим науковим потенціалом. Важливо, що ініціаторами такого об'єднання стали самі ЗВО,
– наголосив міністр.
І додав, що цей кейс з об'єднанням – хороший приклад того, як може формуватися спроможна мережа.
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Які реформи реалізовують в освіті
- Недавно очільник МОН Оксен Лісовий розповів про виклики та реформи, які треба реалізувати в освітній сфері.
- Сьогодні ми говоримо про 6 реформ: дошкілля, школа, старша школа і профтех, вища освіта, наука та позашкілля. І 3 наскрізні реформи: євроінтеграція, цифровізація, заробітна плата. От такий виклик стоїть перед нами, уточнив очільник МОН.